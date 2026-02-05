ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」の1月23日放送が「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になった問題で、出演した家族の母親が5日、インスタグラムで夫との連名で騒動について言及した。

母親は以前のアカウントを終了し、新たなアカウントを開設。「みなさまへ」と題した声明を発表した。

内容は以下の通り。

この度は、今回の放送をきっかけに、多くの方にご心配やご不安をおかけしてしまったことを、深く受け止めております。

また、インスタグラムをはじめとするSNS上の発信により、不快な思いをされた方、心を痛められた方々に対し、心よりお詫び申し上げます。

本来であれば、誰かを傷つけたり、不安な気持ちにさせる意図は一切ありませんでしたが、結果として多くの方にご心配をおかけしてしまったことについて、真摯に反省しております。

現在、家族や未成年の子どもたちに関する情報が、事実と異なる形で拡散されていることを確認しております。特に、未成年の子どもに関する個人情報の拡散や、憶測に基づく誹謗中傷につきましては、家族として非常に心を痛めており、強い危機感を抱いております。

また、これらの情報拡散により、私本人だけでなく、私に関わる方々や事業関係者に対しても、問い合わせや誹謗中傷などの二次被害が発生しております。関係のない方々が傷ついてしまっている現状についても、大変心苦しく思っております。どうか、これ以上関係者を巻き込む行為はお控えください。

なお、一部で指摘されている「虐待」「ネグレクト」「ヤングケアラー」といった事実は一切ございません。私たちは夫婦および家族で話し合い、協力しながら家事・育児を行っており、子どもたちに過度な負担を負わせている事実はありません。

通報を受けたことにより、警察および行政機関との面談・確認も行われましたが、いずれも問題はなく、現在も家族で生活を続けております。

私たちが何よりも大切にしているのは、子どもたちが安心して過ごせる日常と、その尊厳です。そのため、SNS上での憶測や感情的な議論には加わらず、関係各所と連携しながら、冷静かつ誠実に対応してまいります。

今後も、事実と異なる情報の拡散や、個人を傷つける行為が続く場合には、家族と子どもたちを守るため、必要に応じて然るべき対応を検討してまいります。

どうか、子どもたちの未来と尊厳を守るためにも、誹謗中傷や個人が特定される行為はお控えいただきますよう、皆さまのご理解とご配慮を心よりお願い申し上げます。（原文ママ）

番組を巡っては、同局の今村社長が「今回の放送内容は子どもの家事、育児に関することでしたので、ヤングケアラーなど社会的な問題を意識して、その取り上げ方についてはデリケートで慎重な対応が必要でした。こうした事態を招いたのは、編集、構成を行った番組側に起因するもので当社として深く反省しております」と謝罪。「当社として最も重視しているのは取材対象者、そして家族の安全と尊厳でございます。そのために必要な対応を行います」と語っている。