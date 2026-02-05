チャレンジが「三日坊主」にならないようにはどうすればいいのか。心理カウンセラーの矢場田つとむさんは「1日3分、自分が課題に思っていることの解決につながる『ベビーステップ』から始めてほしい。部屋が汚れているなら、出したままのペン1本を片付けるだけでいい」という――。（第2回／全2回）

■心の充電ができたら、一歩踏み出そう

自己受容で心のエネルギーを充電して、安心感の土台を築いたら、次にやってほしいことがあります。

挑戦行動です。

人生においては、やるべきこと、やりたいこと、たくさんありますよね。行動を起こさないかぎり、停滞していた人生を動かして、前進していくことはできません。

わざわざ「挑戦」行動と言っているのには理由があります。それは、「やらない」という選択もできる中で、あえて「やる」という選択をするからです。

自己受容によって、心のエネルギーを回復させても、そのエネルギーを使わずに何もせずにいたら、引きこもりになってしまいます。そういう人生もありではありますが、宝の持ち腐れとも言えますね。

自分を癒すだけでは、現状維持はできても、望む未来へ進むことはできません。

多くの人はもっと充実した、張りのある人生を望んでいるのではないでしょうか。挑戦行動と、それに伴う経験によって、あなたの心はどんどん育っていくのです。これはゲームのRPG（冒険しながら敵と戦うジャンル）における、経験値とレベルアップにも似ています。

■刺激的な経験が人生を力強く前進させる

HP（体力）を回復させてばかりでは、成長できません。外に出て、敵と戦うから、経験値が入ってレベルが上がり、「最大HP」や「ちから」「すばやさ」などの能力が上がっていくのです。

そして、どんどん冒険の範囲が広がっていきます。小さな地元の町から、大都会、不思議な洞窟や、高くそびえる塔など……。新しい景色と刺激的な経験が待っています。

それは、あなたの人生も同じです。

心のエネルギーを回復させながら、無理なく行動や経験を積み重ねて、人生を力強く前進させつつ、大きくしなやかな心へと成長させていきましょう。

STEP1の自己受容が、無条件に包み込む「母性愛」だとすれば、STEP2の挑戦を支えるのは「父性愛」です。

母性愛は、「いつでも帰ってきなさい」「あなたは、そのままでいいのよ」と、心の安全基地として、優しく無条件の愛を注いでくれます。一方で父性愛は、「君ならできるよ」「行ってきなさい」と、あなたの可能性を信じて背中を押す力強い愛情です。

この2つの愛情は、車の両輪のようなもので、どちらも心の成長に欠かすことができません。母性愛という「安心感の土台」があるからこそ、私たちは父性愛という「勇気」を受け取り、外の世界へ一歩を踏み出すことができるのです。

■ロケットスタートはしない、「ギア1」から始める

「よし、挑戦するぞ！」と意気込んだものの、三日坊主で終わってしまった……そんな経験は誰にでもありますよね。

これはあなたの意志が弱いからではありません。

人間の脳には「ホメオスタシス」という、変化を嫌い、現状を維持しようとする強力な本能が備わっているからです。脳にとって、大きな変化は「命の危険」と同じです。だから、いきなり「2拠点生活を始めるぞ！」とか「毎日1時間勉強するぞ！」といった大きな目標を掲げると、脳は全力で抵抗し、フリーズしてしまいます。

この脳の抵抗を防ぐ唯一の方法、それが「ベビーステップ」です。

その名の通り、赤ちゃんサイズの一歩のことで、脳が「これくらいなら変化じゃない」と油断するくらい、極限までハードルを下げてスタートするのです。

自転車にたとえてみましょう。

止まっている状態から、いきなり一番重いギアでこぎ出そうとしたら、どうなりますか？ ペダルは重いし、ふらついて、すぐに足を着いてしまいますよね。

でも、一番軽い「ギア1」なら、クルクルと回して簡単に進み出せます。一度スピードに乗ってしまえば、そこからギアを上げていくのは簡単です。

挑戦も同じです。まずは「ギア1」から始めましょう。

■小さな目標をつくって、小さな一歩を踏み出す

自転車で、別のたとえをしてみましょう。

自転車に乗れるようになった過程を思い出してみてください。

歩けるようになった頃に乗り始めたのは、三輪車。その後、小学校に上がるまでは補助輪付きの自転車。小学校に入るとペダルをこぐイメージが膨らみ、両親に自転車の後部を持ってもらって、手が離れた瞬間に1人で自転車に乗ることができる。

いま、あなたの挑戦行動は、三輪車でOKなのです。

少しずつできることをクリアしていけば、自然と目標も少しずつ上がっていく。自分に甘いと思われがちですが、けっしてそんなことはなく、着実に人生に必要なステップを踏んでいるのです。

■ベビーステップの4条件

小さな目標をつくって、小さな一歩を踏み出すことを、これから「ベビーステップ」と呼びます。

ベビーステップの条件は以下の4つです。

●すぐ終わる（苦にならない）

●1人でできる（誰かに頼らなくていい）

●いますぐこの場でできる（準備が必要ない）

●「終わった！」とわかる（完了が一目瞭然）

■1本のペンを戻すだけ、スクワット1回でもいい

たとえば、次のように、ベビーステップを踏み出します。

「部屋を片付けたい」→机の上にあるペンを1本ペン立てに戻す

「運動不足を解消したい」→スクワットを1回だけやる

「資格の勉強をしたい」→参考書のページを開く

「ペン1本を戻したからって、部屋は片付かないじゃないか！」という声が聞こえてきそうですね。おっしゃる通りです。

ただし、ペン1本を片付けるという、偉大なる小さな一歩を踏み出したことには変わりありません。

また、「行動がやる気を連れてくる」という心のメカニズムもあり、もっとやりたい気持ちが湧いてくることも多いのです。

その場合は、ペン1本にとどまらず、その勢いに乗って、机の上を全部片付けてもいいでしょう。ただし、後述するようにあまりやりすぎず、物足りない6割くらいにとどめておくのがおすすめです。

とはいえ、まずは10秒からでいいので、エンジンを点火させるための最小の一歩を踏み出してください。

■3分チャレンジをこなすと幸せホルモンが分泌される

といっても、明確な指針があったほうが「挑戦行動」はしやすいでしょう。

「すぐ終わる」といっても、ちょっと困ってしまうかもしれませんね。

時間の目安を決めましょう。3分です。

まずは、「3分チャレンジ」から、やってみてください。

たとえば次のようなものが考えられます。

●3分間、何もしない時間を持つ

●3分間、自分の部屋の一角を、片付けるようにする

●3分間、家のまわりをウォーキングする

●3分間、YouTubeを見ながらストレッチをする

●3分間、クッションを抱いて深呼吸をする

●3分間、お客様の会社のニュースをチェックする

●3分間、企画のアイデア出しをする

●3分間、次につくってみたい料理のレシピを探す

●3分間、次の休日に読む本を探す

●3分間、今日のタスクをメモに書き出す

仕事、人間関係、健康、片付けなど……いまあなたが一番気になっていることから、お題を1つ決めましょう。そして、先ほど示したベビーステップの4条件を満たした「3分チャレンジ」を1つ決めてみてください。できれば、紙やスマホのメモに書いておくといいですね。

せっかくですので、本を読む手を止めて、それをやってみましょう！

先ほどの例を参考に、なんでもいいので、「これをやる」と決めて、いまから3分間やってみてください。

ただし、いまの自分に確実にできることにしましょう。外出中、書店にいるなどの理由でできない人は、帰宅して落ち着いたら、やってみてくださいね。

……。

いかがでしたでしょうか？

3分以内の小さなタスクを完了させるだけで、報酬中枢（線条体）で、幸せホルモンの一種、ドーパミンの放出量が増加することがスタンフォード大学による研究で証明されています。何か大きなことを成し遂げる必要はないのです。

この小さな成功体験が「またやりたい！」「もっとやりたい！」という自然な欲求を生み、挑戦行動が勝手に続いていくのです。

■ギアアップは2分刻みで

「3分チャレンジ」をやっていると、だんだん、3分間では物足りなく感じてきます。

段階的に、ギアを上げていきましょう。

最初の「3分チャレンジ」でエンジンに点火できたら、次は「5分チャレンジ」（＋2分）、その次は「7分チャレンジ」（＋2分）と、少しずつ時間を延ばして加速させていきます。

ギア1：3分チャレンジ → エンジン点火

ギア2：5分チャレンジ → 慣らし運転

ギア3：7分チャレンジ → 少しだけ加速

「2分間しか延ばさないの？」と思ったかもしれません。

そう、時間は一気に増やさず、最大「＋2分」まで。

私たちはどうしても、やるからにはなるべくしっかり、完璧にやり遂げたいと思いがちです。しかし、あえて「60％くらいの出来」や「キリのいいところ」で止めるようにしましょう。

というのも、面白いドラマがいいところで終わるのと同じで、脳を「続きが気になる」状態にさせるためです。これにより、翌日の再開、エンジンの再点火が圧倒的にラクになります。

反対に、やっていて「つらい」「難しい」と感じたら、遠慮せずにハードルを下げましょう。

無理にギアを上げず、子どもが自転車の練習で補助輪を付けるように、「いまの自分でも100％できそう」と思えるレベルまで再びハードルを下げてやり直します。

「挑戦行動」は、このようなルールで行いましょう。

急激な変化に対する脳や潜在意識の反発を防ぎ、スムーズに行動を続けながらステップアップすることができるでしょう。

■「できそう！」と「できた！」の繰り返しが自信になる

私は、この記事を読んでいるあなたに、自信をつけてほしいと思っています。

自信とは何かというと、あなたが何か行動を起こし、やり遂げ、成長したときに与えられる、父性愛の「条件付きの愛」のことです。

母性愛の「無条件の愛」は、あなたがどんなにダメでも、包み込むように、それを受け入れてくれました。これは自己受容とイコールで、人生のベースとなるべきものです。

しかし、それだけでは不十分なのです。

あなたの目の前に、なんらかの課題や問題が立ちはだかったとします。

そのとき、あなたの頭の中には「できそう！」か「無理そう……」のどちらかが浮かび上がると思います。そして基本的に「できそう！」は「できた！」とセットです。なぜなら、できそうだと思っている時点で、ハードルの低い課題を選んでいるからです。

反対に「無理そう……」は「できなかった」あるいは「やらなかった」と結びつきます。難しい課題を選んでいるからです。

このうち、「できそう！」だけを選んで、「できそう！」と「できた！」をひたすら繰り返して、確実に自信をつけながら成長していこう……というのが、本書『すごい自己受容』であなたにお伝えしたいことです。

■人生はRPG、最初は弱い敵から倒していく

小さな一歩から始めて、大きく成長していくのは、やはり『ドラゴンクエスト』などゲームのRPGと同じです。

最初は「ひのきのぼう」「こんぼう」などの貧弱な武器で、スライムなどの弱い敵を倒すところから始まります。

そのうち仲間も増えたりして、異国を旅しながら、主人公は少しずつ強くなっていきます。そして終盤では、伝説の武器を手に入れて、ついに物語の核心に近づいていく……というわけです。

一気にラスボス（最後の強敵）を倒せるわけではなく、身の丈に合った弱い敵を倒しながら、そこにジリジリと近づいていくから没入感が増すのです。

「徐々に自分が強くなっていって、できることが増えていきながら自己効力感が増していく」という過程は、まさに私たちの人生そのもの。ゲーム感覚で、いまの自分から少しずつ変わっていけるとしたら、面白いと思いませんか?

RPGと同様に、今日か明日までに大きな成果を得なければなどと、あせる必要はまったくありません。あまり急ぎすぎると、自己受容サイクルが逆回転して、自己否定のサイクルに戻ってしまう可能性があります。

じっくりと、のんびりと、理想の自分に近づいていきましょう。

■自分の顔が嫌いな女性が鏡を見られるようになった方法

最後に、「ベビーステップ」「3分チャレンジ」のエピソードをお伝えしましょう。

「部屋の一角だけ3分間片付けるようにする」

こんなベビーステップを行ってもらったのは、片付けが苦手な40代の女性。

子どもが大きくなってきたので仕事に復帰したのですが、旦那さんが家事を分担してくれず、ワンオペ状態。

忙しいだけでなく、片付けへの苦手意識も夫への不満もあるため、片付けを先延ばしにしがちになり、かなり散らかってから、嫌々片付けをしていたそうです。

写真＝iStock.com／Motortion ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Motortion

最初は「こんなことで、変わるわけない」と半信半疑でしたが、1週間後には「毎日少しずつ片付くのが楽しくなった」と笑顔で報告してくれました。

片付けへのハードルが下がって、やれたという自信もつき、苦手意識もなくなりました。いまでは、もう楽しいくらい。

しかも子どもたちまで真似をして、自分から片付けを始め、つられて旦那さんも手伝ってくれるようになり、家族全体の空気が変わったそうです。

「毎日3分間だけ歩く」

運動不足だった30代男性は、「3分だけ歩く」から始めました。

「今日は天気がいいから、もう少し歩いてみようかな」と、となり町の公園まで足を延ばしてみたり、「ここから家まで、ちょっと走ってみようかな」と、ランニングに発展していったり……。

そして、次第に少しずつ目標がふくらんで、驚いたことに、3年後にフルマラソンを完走しました。

「1日3回、鏡をチラッと見る」

これは3分間ではないですが、こういう目標設定もありです。ちょっと変わったベビーステップですね。

矢場田つとむ『すごい自己受容』（KADOKAWA）

20代前半の女性会社員には、見た目へのコンプレックスがありました。

私から見れば全然かわいらしいと思うのですが、鏡に映る自分を見られなくなってしまっていたのです。

私は「1日3回、鏡をチラッと見る」ことを提案しました。直視はできなくても、少しずつ、鏡に映る自分に慣れてほしかったのです。

そして、「見たくない」という感情を否定せず、静かに「ああ、いま、そう感じているんだね」とそっと胸に抱きしめるように伝えました。

その後、鏡も増やしたりして、その1週間後には、彼女は「自分の顔、こんなだったんだ」と笑っていました。

そのうち、自分の顔を魅力的に見せるおしゃれやメイクを試すようになり、1年後、彼女は「素顔の自分を好きになれた」と報告してくれました。

ほんの小さなベビーステップが、こんな奇跡を起こすのです。

