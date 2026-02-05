藤原紀香、舞台公演期間中に父が死去「言葉にならない喪失感」共演者への感謝伝える
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の藤原紀香が5日、自身のオフィシャルブログを更新。父の死を報告した。
【写真】藤原紀香、喪服姿で涙ぐむ
藤原は「ご報告と感謝」と題したブログを更新し、「ついに幕を閉じました、舞台『忠臣蔵』。大雪の新潟・長岡にて、無事に大千穐楽を迎えることができました。全国各地より、ご多忙の中ご観劇くださいましたお客様、そして応援のお気持ちを寄せてくださいました皆さまに、心より御礼申し上げます」と出演舞台を完走したことを報告。そして「魅力あふれる三十五人の同志たちとともに、三百年前を生きた先人たちに想いを馳せ、魂を込めて駆け抜けてまいりました。大きな怪我や病気などで一人も欠けることなく、また悪天候によって公演が中止となることもなく、各地を巡りながら、それぞれが体調管理や食事にも細心の注意を払い、最後まで全員がプロフェッショナルとして舞台に立ち続けられたことを、心から誇りに思っております」と稽古期間から完走までを振り返った。
そして、最後には「公演期間中、父が身罷りました。急なことで大きなショックもありましたが、関西公演の場当たりリハーサル前日に、通夜・葬儀を執り行い、自身も父を見送ることができました」と父の死を報告。「カンパニーの皆さんのご心配やご負担につながってはいけないと思い、舞台プロデューサーと所属事務所の方のみにお伝えし、カンパニーの皆さまには、お話しせずにおりました」と明かし、「誰もが一度は経験することであり、仕方のないことと思って仕事に励んでおりました。が、言葉にならない喪失感が胸に差し込んでくることもありました。そんな時は、意識的に明るい色の服を身にまとったり、気持ちを外へ向けることで、心の均衡を保っておりました」と当時の心境を赤裸々に綴った。
「そんな中、舞台『忠臣蔵』の世界に深く没頭し、集中し続けることができたのは、三十五人の同志とも言える俳優たちが、この作品に注ぎ込んでいた並々ならぬ想いと凄まじい気迫に、同じ俳優として何度も心を震わされていたからです。そして一方で、オフの時間に見せてくれる、カンパニーの仲間たちのはじけるような笑顔や、思わず力が抜けるユーモアに、たくさん笑って...どれほど支えられたかわかりません」と仲間に支えられたことを告白し感謝。そして「大千穐楽後、すべての想いを言葉にするまで少し時間を要してしまいましたこと、お許しください。節分もあけ、新たな気持ちで邁進いたします」と今後の活動への意気込みをつづった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤原紀香、喪服姿で涙ぐむ
◆藤原紀香、出演舞台完走を報告
藤原は「ご報告と感謝」と題したブログを更新し、「ついに幕を閉じました、舞台『忠臣蔵』。大雪の新潟・長岡にて、無事に大千穐楽を迎えることができました。全国各地より、ご多忙の中ご観劇くださいましたお客様、そして応援のお気持ちを寄せてくださいました皆さまに、心より御礼申し上げます」と出演舞台を完走したことを報告。そして「魅力あふれる三十五人の同志たちとともに、三百年前を生きた先人たちに想いを馳せ、魂を込めて駆け抜けてまいりました。大きな怪我や病気などで一人も欠けることなく、また悪天候によって公演が中止となることもなく、各地を巡りながら、それぞれが体調管理や食事にも細心の注意を払い、最後まで全員がプロフェッショナルとして舞台に立ち続けられたことを、心から誇りに思っております」と稽古期間から完走までを振り返った。
◆藤原紀香「公演期間中、父が身罷りました」
そして、最後には「公演期間中、父が身罷りました。急なことで大きなショックもありましたが、関西公演の場当たりリハーサル前日に、通夜・葬儀を執り行い、自身も父を見送ることができました」と父の死を報告。「カンパニーの皆さんのご心配やご負担につながってはいけないと思い、舞台プロデューサーと所属事務所の方のみにお伝えし、カンパニーの皆さまには、お話しせずにおりました」と明かし、「誰もが一度は経験することであり、仕方のないことと思って仕事に励んでおりました。が、言葉にならない喪失感が胸に差し込んでくることもありました。そんな時は、意識的に明るい色の服を身にまとったり、気持ちを外へ向けることで、心の均衡を保っておりました」と当時の心境を赤裸々に綴った。
「そんな中、舞台『忠臣蔵』の世界に深く没頭し、集中し続けることができたのは、三十五人の同志とも言える俳優たちが、この作品に注ぎ込んでいた並々ならぬ想いと凄まじい気迫に、同じ俳優として何度も心を震わされていたからです。そして一方で、オフの時間に見せてくれる、カンパニーの仲間たちのはじけるような笑顔や、思わず力が抜けるユーモアに、たくさん笑って...どれほど支えられたかわかりません」と仲間に支えられたことを告白し感謝。そして「大千穐楽後、すべての想いを言葉にするまで少し時間を要してしまいましたこと、お許しください。節分もあけ、新たな気持ちで邁進いたします」と今後の活動への意気込みをつづった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】