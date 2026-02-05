元モー娘。飯田圭織「今の時期だけのご馳走」仕事前の夕飯作り公開「忙しいのに尊敬する」「季節感あって素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕事前の夕飯作りの様子を公開した。
【写真】「今の時期だけのご馳走」44歳元モー娘。2児の母、仕事前に作った北海道郷土料理
飯田は「お仕事前に夕飯作り」と手料理の写真2枚を1枚にまとめた画像を投稿。1つは、細長い形状のこんにゃく“つきこんにゃく”と冬が旬の生たらこを炒り煮した「北海道の郷土料理『子和え』」、もう1つは鮮やかな緑が映える葉物野菜の和え物を披露し、「今の時期だけのご馳走だね」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「郷土愛感じる」「季節感あって素敵」「彩りも綺麗で健康的」「忙しいのに尊敬する」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今の時期だけのご馳走」44歳元モー娘。2児の母、仕事前に作った北海道郷土料理
◆飯田圭織「今の時期だけのご馳走」披露
飯田は「お仕事前に夕飯作り」と手料理の写真2枚を1枚にまとめた画像を投稿。1つは、細長い形状のこんにゃく“つきこんにゃく”と冬が旬の生たらこを炒り煮した「北海道の郷土料理『子和え』」、もう1つは鮮やかな緑が映える葉物野菜の和え物を披露し、「今の時期だけのご馳走だね」とつづっていた。
◆飯田圭織の投稿に「季節感あって素敵」の声
この投稿に、ファンからは「郷土愛感じる」「季節感あって素敵」「彩りも綺麗で健康的」「忙しいのに尊敬する」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】