竹内涼真の美人妹、“超ミニ”ワンピ姿で美脚スラリ「憧れのスタイル」「脚のラインが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】モデル系インスタグラマーのたけうちほのかが2月4日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開した。
【写真】竹内涼真の28歳美人妹「圧巻の美脚」太もも全開の“超ミニ”衣装姿
たけうちは「最近のお仕事衣装ー！」と記し、衣装姿の写真を複数枚投稿。ゆったりとした黒のミニワンピースにショートソックスを合わせたスタイルで窓辺に座るショットでは、スラリとした美しい脚を披露している。また、中央にファスナーがついたチュニックとロングパンツの衣装姿やパンツスタイルでクッションソファに座りポーズを決めたショットなども載せている。
この投稿は「憧れのスタイル」「脚のラインが美しい」「眼福」「着こなしが素敵」「圧巻の美脚」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆たけうちほのか、美脚際立つ衣装姿披露
◆たけうちほのかの投稿に「憧れのスタイル」と反響
