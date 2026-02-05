Ｊ１鹿島が「教育ＩＰビジネス」分野に本格参戦　ＮＨＫ・Ｅテレ制作陣によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル開設

Ｊ１鹿島が知育・教育専門のユーチューブチャンネルを立ち上げ、教育ＩＰビジネス分野に本格参戦した。

ＮＨＫ・Ｅテレ制作陣が集結し、クラブマスコット「アントン」を主役とした専門チャンネルを開設させた。クラブによると、国内のプロスポーツ界で初の試みとなる。チャンネル名は「トコトンアントンＴＶ」。

アントン自身がクラブに関わる仕事にチャレンジする企画や、サポーター家族の自宅を訪問する企画など、子どもと大人が一緒に楽しめるような動画を毎週水曜日に更新する。

クリエイティブディレクターは、教育コンテンツを手掛けるキッチン代表で映像作家の横田将士さん（代表作：ＮＨＫ・Ｅテレ『おかあさんといっしょ』など）。オープニングタイトルの楽曲制作は作曲家のからすだ晴奈さん（代表作：ＮＨＫ・Ｅテレ『手話アニメーション しゅわわん！』など）を迎えた。

クラブは「挨拶・数・色・運動・協力といったことなど日常の基礎的な知識や習慣をアントンの動画を通じて楽しく学ぶ機会にしていただくことはもちろん、『鹿島アントラーズ』というクラブへの親近感と愛着を持っていただくことを目的としております。鹿島アントラーズの歴史やスタジアム・クラブハウスの仕組み、関連事業などを通じて、アントラーズを「家族」のように感じる体験を提供していく予定です」と発信している。