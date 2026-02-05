山形県東根市で早くもサクランボの花が満開を迎えています。東根市の加温ハウスで5日夕方、「日本一早い花見」が開かれ、サクランボの生産者たちが今シーズンの豊作を願いました。



日中の室温が18度に保たれた加温ハウス。その中で白く咲き誇っているのは、サクランボの花です。

東根市神町にある今野智也さんのハウスでは、主力品種「佐藤錦」などの花が1月21日から開花し始め、いま満開を迎えています。





サクランボ園主 今野智也さん「順調に花が咲いたので一安心しているが、まだ花が咲いただけなのでこれから実をならせる管理作業をしていきたい」5日は、生産者や市場関係者などおよそ50人がハウスに集まり、「日本一早い」花見を楽しみました。サクランボ農家「いよいよシーズンが始まったなという感じ。この辺の地域は今のところ雪が少なめで推移しているので今のところは順調」近年は燃料や資材の価格高騰による生産コストの上昇など、厳しい状況にある中、参加者たちは今シーズンの豊作を願いました。花見「柔らかくなる前に収獲するのがいいのかもしれない」「品質はより大事」サクランボ園主今野智也さん「露地ものは去年おととしと不作だったのでことしは加温からならせていいリレー販売ができるようになれば」加温サクランボの出荷は、3月中旬から始まる見込みです。