遠くまで広がる四角いボンネット

まだ名もなき次期ジャガーのプロトタイプへ、スウェーデンの氷上コースで試乗が許された。ここでは、タイプ00と呼ばせていただこう。

【画像】XJのように流れ Fタイプのように滑る 次期 ジャガーGT XJにXF、XE Iペイスも 全139枚

試乗車は2台あり、片方は2024年に作られた動的特性のテスト用。もう1台は、2025年10月に作られた、量産仕様へ近い車両。これには最新のソフトウエアとハードウエアが実装され、すべてのシステムが稼働状態にあるという。



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）

極寒に耐える厚い上着のまま、ドアを開く。ルーフラインはクーペのように低く、例えるならアストン マーティン・ラピードへ近い。リアドアの開口部は、狭く感じられた。普段の上着を羽織り、カモフラージュを外せば、乗降性や車内の印象は変わるはず。

運転姿勢は低く自然。ほぼ真円のステアリングホイールが、手元へ伸びる。正面には、四角いボンネットが遠くまで広がる。ボディサイズの感覚は、少し掴みにくそうだ。

適度に重く精緻な反応のステアリング

凍った湖の表面は滑らかに思えるが、除雪の重機が何度も走るうえ、日差しで表面が溶け、再び凍ることを繰り返し、実はガタガタ。洗濯板のように。

タイプ00は、その連続する氷の凹凸を見事に均す。こんな環境では、グリップや操縦性の把握は難しい。それでも、1時間と充分な時間はある。強いGを発生させることはできなくても、シャシーの特徴は確かめられる。



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）

可変レシオのステアリングは適度に重く、反応は精緻。直進性は高いが、ロックトゥロックは2.4回転とクイック。6度まで切れる後輪操舵が備わり、最小回転直径は11.5mと、中型SUVと同じくらい小回りが利く。

ジャガーの技術者は、非常に自然な制御を実現させたようだ。後輪操舵が機能していることを、まったく感じさせない。これが、高速域での運転体験の鍵にもなるだろう。

優れたバランスとリカバリーの容易さ

リアモーターのトラクション／スタビリティ・コントロールも素晴らしい。前後のトルク分配は緻密で、氷上でもホイールスピンはほぼなし。オープンデフでは滑って動かないような、凍結した坂道でも平然と発進できる。トラクションは、かなり高そうだ。

サスペンションをコンフォート・モードへ。サイドボルスターで身体を支えるような旋回時には、小さめにボディロール。控えめで好ましい。旋回速度が高まった時、どう変化するのか興味深い。



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）

乗り心地はしなやかで、シャシーの優れたバランスを探ることも可能だった。カーブで過剰なパワーを展開すれば、滑らかにテールがスライド。アングルは維持しやすい。

手に負えなくなる寸前まで、フロントタイヤの介入を抑えたいと開発チームは考えている。だが最終的には、安全性は担保されている。優れたバランスとリカバリーの容易さは、ジャガーらしいと表現できる。

印象はX351系XJの後継 目指される本物のジャガー

2019年に生産を終えたX351系のXJから、筆者が直接タイプ00へ乗り換えたら、疑うことなく後継モデルだと感じたに違いない。ここ数年間の、大きな動きも知らなければ。

確かに、コンセプトカーのタイプ00には賛否が渦巻いた。SNSには、厳しい意見も寄せられている。しかしジャガーの開発部隊は、過去と未来をしっかり見定め、新しい本物のジャガーを生み出すべく尽力している。お披露目は、数か月後に迫っている。



ジャガー・タイプ00（コンセプトカー）

次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）のスペック

英国価格：12万ポンド（約2520万円／予想）

全長：約5200mm

全幅：−mm

全高：約1400mm

最高速度：249km/h（予想）

0-100km/h加速：3.3秒（予想）

航続距離：692km

電費：5.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2800kg（予想）

パワートレイン：トリプル永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：120.0kWh（予想）

急速充電能力：−kW

最高出力：1000ps以上

最大トルク：132.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）