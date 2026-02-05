温故知新を大切にしたジャガーの技術者

最近のジャガーから届けられるメッセージは、すべて新しさを強調するもの。伝統には関心がないのかと、誤解していた。未来への刷新を掲げ、全モデルの生産が終了し、ロゴは新しくなったのだから、無理はないだろう。

実際は、ジャガーの技術者は温故知新を大切にしていた。まったく新しいバッテリーEVのラグジュアリー・ジャガーは、過去のすべてを無視した成り立ちではなかった。



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）

AUTOCARで画像をご紹介した時点で、17種の検討用クレイモデルが原寸大で作られ、スタイリングは決まっていた。そして、次世代の方向性を明確にし、量産へ向けた開発が始まった。歴代モデルを振り返り、ブランドらしい心象の定義へ挑まれている。

量産仕様の発表は2026年の夏 注文は秋から

かくして、北極圏から約100km南のスウェーデン北部、アリエプログという町の郊外に筆者はやって来た。ここには、ジャガー・ランドローバー（JLR）が冬季テストを実施する、100平方mの湖がある。水面は凍結し、テストコースが準備されている。

次期ジャガーのプロトタイプは150台作られたそうだが、その何台かが停まっている。モデル名は発表されていないから、ここではタイプ00と呼ぶことにしたい。



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）

氷点下15度の中、80名以上の技術者が働いている。筆者は、鼻毛まで凍った。

4ドアのグランドツアラー、タイプ00の量産仕様の発表は、2026年夏が予定されている。英国での注文開始は秋で、納車は2027年の春になる見込み。そのプロトタイプを、運転させてもらえるらしい。

全長は5.2m 後ろ寄りのキャビン 低い重心

タイプ00の全長は5.2mあり、全高は1.4m以下。全幅は不明だが、狭くはない。フロントのオーバーハングは877mmと短く、ホイールベースは3.2m。Cd値は0.25以下だ。

主任技術者のジョン・ダーリントン氏が、湖に面したワークショップで1台をリフトアップしてくれた。要求の高さと複雑さから、利用できる既存アーキテクチャはなかったと振り返る。フロントアクスルと運転席の足元まで、903mmも離れているという。



次期 ジャガー GTから充電ソケットを外すスタッフ

ドライバーのお尻の位置、ヒップポイントは、フロントドアの後端より後方。全体的に、キャビンは後ろ寄りだとわかる。通常より高いJLRの衝突安全基準を満たすべく、センターピラーがルーフを支えている。ドアは、どちらも前ヒンジで開く。

重心の高さは、ヒップポイントから60mm下。旋回時の回転軸は、ドライバーの位置とほぼ一致するとか。前後の重量配分は、50：50に整えられている。

3モーター総合の最高出力は1000馬力以上

サスペンションは、前がダブルウイッシュボーンで、後ろがマルチリンク。前後とも、2チャンバーのエアスプリングと、ビルシュタイン社製のDTスカイ・アダプティブダンパーが支える。アンチロールバーは細い。

パワートレインは、前に355psの永久磁石ユニットが1基。トルクベクタリング機能は、摩擦ブレーキを用いたシステムとのこと。後ろには2基積まれ、合計で963psを発揮。毎秒1000回の緻密さで制御され、トルクベクタリングにも対応する。



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）

システム総合での最高出力は、1000馬力以上といわれる。最大トルクは132.3kg-mだ。ドライブモードは3種類あり、ウェットやスノー・モードでは、リアのトルク割合は50-75％で変化。コンフォートでは54-80％、ダイナミックなら65-98%で可変する。

無駄が殆どないシャシー 乗り心地に妥協なし

駆動用バッテリーは約120kWhで、航続距離は692km。フロア部分に敷かれるのではなく、キャビンの前後へ分割して積まれるのが特徴。その結果、運転姿勢はFタイプとミリ単位しか違わない。下回りを観察する限り、無駄なスペースは殆どない。

フロントのサスペンションからピラーまでは、アルミ鋳造の巨大な部品が構成する。正面衝突時は、衝撃がサイドシルへ分散される構造だ。バッテリーパックは、衝突時のエネルギーの7割を吸収するという。シャシーのねじり剛性は5万Nm/度と、極めて高い。



次期 ジャガー GT（タイプ00／プロトタイプ）

ホイールは標準で23インチ。タイヤはピレリで、前が255/35、後ろが295/30というサイズの専用開発品になる。路面が荒れた環境で暮らす人向けに、21インチも無償で選べるが、乗り心地に妥協はないと技術者は自信を見せる。

気になる走りの印象とスペックは、次期 ジャガーGT（2）にて。