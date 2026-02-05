ミラノ・コルティナ五輪に出場するフィギュアスケート男子シングルの鍵山優真選手が日本時間5日、試合会場となるメインリンクで初めて練習を行い氷の感触についてコメントしました。

本番のリンクに立った鍵山選手はこの日4回転フリップなど複数の4回転ジャンプを跳び、きれいに着氷するとうなずきながら氷の感触を確かめました。

練習後、鍵山選手は「氷はそんなに特殊ではないので、どのジャンプもいつも通りの力加減、スピード感で跳ぶことが出来たかなと思います。そんなに不安なく試合を迎えられそうだと思います」と好感触な様子。

体の状態について「今日1回目の練習で4時半くらいに起きたんですけど、思ったより体が動いて良かった。氷の感触もよくて気温もちょうど良く、心地よくいい環境で、出だしは順調だなと思っています」

「最初の3日間はこっちの時差になれるのに少し時間がかかったんですけど、少しずつ環境と時差に慣れて調整うまく出来ています。練習も（佐藤）駿と（坂本）花織ちゃんと一緒に滑って刺激になりましたし、それぞれが気合十分ですごく充実しています」とコメントしました。

鍵山選手は2022年の北京五輪、団体と男子シングルで銀メダルを獲得。「北京が終わってこの4年間、気持ちの部分も大きく成長できた実感があるので、この滑りが鍵山優真なんだぞと、全世界の見ている人に届けられるように、目標としている結果と順位は後から追って頑張っていければと思います」と意気込みました。