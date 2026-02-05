アンミカ、映画プロデューサーの夫と“顔出し”節分ショット 同じポーズで恵方巻ほおばる仲むつまじい光景に「可愛すぎます」「おちゃめ」「アンミカ夫婦最高」
モデルでタレントのアンミカ（53）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫で映画プロデューサーとして活躍するセオドール・ミラー氏と夫婦で節分を楽しむショットを披露した。
【写真】「可愛すぎます」「おちゃめ」夫と“同じポーズ”で恵方巻をほおばるアンミカ
アンミカは「今年も南南東に向かって、夫と恵方巻きを頂きました」と報告。恵方巻を食べる際は「願い事をしながら無言で食べる」のが習わしだが、「長いこと黙ってるのが大変な関西人なので、恵方巻きを小さくして、ダッシュで頂きました（笑）」と、ユーモアたっぷりのエピソードを明かした。
投稿された写真には、夫婦そろって同じ持ち方とポーズで恵方巻をほおばる姿が収められており、「夫婦でおなじ持ち方してるの笑えます」と、自身でも思わずツッコミを入れるほど息の合った様子を見せている。
コメント欄には「ミカさん可愛すぎます」「おちゃめ」「仲の良いご夫婦で恵方巻きを頂く姿が微笑ましいですね」「アンミカ夫婦最高」などの声が多数寄せられている。
