2月21日から始まる、恒例の「ビッグひな祭り」に向け、勝浦町で準備が進んでいます。



2週間後の開幕を前に、2026年の目玉やボランティアのみなさんの声を取材してきました。

（豊成アナウンサー）

「勝浦町の人形文化交流館では寒い空気の中、ビッグひな祭りに向けて準備が進められています」

「そしてご覧ください、この100段のピラミッド、ほぼほぼ完成に近いように見えますね。やっぱりこの高さ迫力、素晴らしいです」





2026年で38回目を迎える、勝浦町の「ビッグひな祭り」。

家庭などで飾られなくなったひな人形が全国から持ち寄られ、約3万体が展示されます。



2026年だけで、約1万5000体の人形が持ち寄られました。

（豊成アナウンサー）

「今年もこの季節がやってきましたね」



（元祖ビッグひな祭り実行委員会・国清 一治 委員長）

「今年入ってからずっと、準備に取り掛かってます」



開催まで約2週間、会場では、飾りつけの準備作業が急ピッチで進められていました。

（豊成アナウンサー）

「どんな作業中？」



（ボランティア）

「だいたい飾り付けが終わったので、できていないところをお餅を置いたりしています」

（豊成アナウンサー）

「どんな思いで飾り付けを？」



（ボランティア）

「いろいろな方が来るので、綺麗と言ってくれたら私たちは非常に嬉しい」



また、2026年はもう一つビッグなモノがあります。



（豊成アナウンサー）

「大きな飾り付けがあるが？」

（元祖ビッグひな祭り実行委員会・国清 一治 委員長）

「御殿飾りっていうのが会場の中にあるんですけど、その10倍の大きさのもの」

「（過去に）女の子が生まれた時にお祝いに送ったのは、この御殿飾りが多かったということで」

「今年、町政70周年の年になるので、復活させたらどうかなってことで、今年のメインになるように作りました」

お雛様の隣には、同じ大きさのお内裏様も並べられる予定で、着物を羽織って写真が撮れるように準備を進めています。

（元祖ビッグひな祭り実行委員会・国清 一治 委員長）

「春の訪れを感じるイベントなので、寒さを吹き飛ばすように、ぜひ来てこの雰囲気を味わってもらいたい」

ビッグひな祭りは、2月21日から4月5日まで勝浦町の人形文化交流館で開かれます。