レクサス新ちいさな高級車！

2025年12月4日、レクサスはコンパクトクロスオーバー「UX300h」の一部改良を発表しました。市街地走行を想定した扱いやすさと、上質感を両立するモデルとして、ユーザーからの関心も高まっています。

レクサスUXは「Creative Urban Explorer」をコンセプトに掲げ、都会派クロスオーバーとして2018年に登場。ブランドの新たなユーザー層を開拓し、高い人気を誇っています。



ボディサイズは、全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mmで、乗車定員は5名。扱いやすいサイズ感でありながら、優れたボディバランスで存在感を発揮しています。



外観は、スピンドルグリルや一文字のリアランプなど、レクサスらしい造形が凝縮されており、精悍さと上質感を併せ持つデザインが特徴です。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス“新”「”ちいさい”高級車」です！ 画像で見る（45枚）

室内には、和紙調オーナメントなど上質な素材を採用。視界の広さや、操作性を重視したレイアウトも魅力です。

パワートレインは現在2.0リッターハイブリッドのみの設定。駆動方式は2WDとAWDを用意しており、燃費はWLTCモードで最大26.3km／Lを実現しています。

先進安全装備として「Lexus Safety System＋」を全車に標準装備。日常の運転を幅広くサポートする構成です。

今回の一部改良では、インテリアの向上や装備面でのアップデートを中心に施されました。

新たに「インテリアイルミパッケージ」が設定され、64色のイルミネーションにより、多彩な室内演出が可能となり、前席足元やコンソールトレイの輝度が向上しています。

夜間の視認性を高めるとともに、室内の雰囲気づくりにも配慮されており、質感向上やユーザー体験の深化を意識した改良といえます。

「version L」では、天井色をソリスホワイトに統一し、室内の明るさと開放感がより強調されました。

ボデイカラーには新色「ホワイトノーヴァガラスフレーク」が追加され、より洗練された印象のラインナップとなっています。

価格（消費税込）は、version Cが490万3000円から、F SPORTが534万1000円から、version Lが549万2000円からで、3種類のグレード設定になっています。

※ ※ ※

新UXの一部改良について、ユーザーからは「内装の雰囲気が前より上質になった」というインテリアの評価から、「サイズ感がちょうどいい」「街中で扱いやすい」といった、日常使いのしやすさを支持する声が寄せられています。

室内の明るさや雰囲気づくりが改善されたことで、幅広いユーザー層から改めて注目を集めているようです。

UXが持つ洗練された魅力をさらに引き立てる改良に、今後も関心が高まりそうです。