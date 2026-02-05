株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが、4月1日付役員人事を発表した。

今回、村松俊亮が代表取締役会長、岩上敦宏が代表取締役社長 グループCEOに昇任することを発表。なお、本件については今後行われる機関決定を経て正式に決定される予定だ。

＜村松俊亮 コメント＞

私が2019年に社長に就任してから約7年、コロナ禍の難局を乗り越え、ソニーミュージックグループはアーティスト＆ミュージック、ビジュアル＆キャラクター、エンタテインメントソリューションの3事業を中心に大きく成長してきました。その成長をリードしてきたのが、このたび社長に就任する岩上です。直近では「鬼滅の刃」、映画「国宝」という、多くの人々を楽しませ世を震撼させるヒットを生み出したエンタテインメントの本質への理解が深いプロデューサーであり、視座の高い経営者でもあります。今後は私とは異なる視点と発想でグループをさらに大きく飛躍させてくれると確信しています。私は会長としてその挑戦をしっかりと補佐して参ります。

＜岩上敦宏 コメント＞

このたび、SME代表取締役社長 グループCEOを拝命することとなりました。ソニーミュージックグループが長年の歴史の中で培ってきたエンタテインメントに最適化した社風の中で、私自身多くの作品や事業に関わってきました。その経験をグループ全体のために生かし、会長に就任する村松と共に、各事業のさらなる発展のため誠心誠意取り組んで参ります。

（文＝リアルサウンド編集部）