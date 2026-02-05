「サンリオハウス」1号店がルミネ新宿にオープンへ！ キャラクターの世界観を引き出したグッズを用意
マッシュスタイルラボとサンリオは、3月6日（金）から、サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「sanrio house（サンリオハウス）」の1号店を、ルミネ新宿 ルミネ2にオープンすることを発表した。
【写真】オープンが待ち遠しい！ 「サンリオハウス」詳細
■順次店舗を拡大
今回誕生する「サンリオハウス」では、「Kawaii2といつもいっしょに」をコンセプトに、サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広い商品カテゴリーを展開。
ファッションアイテムは、「サンリオハウス」でしか手に入らないオリジナルデザインのTシャツやキャップ、ソックスなどの定番アイテムをはじめ、カーディガン、高UVカット日傘といった細かいデザインやディテールにこだわったラインナップがそろう。
また、マッシュグループから誕生した数々のビューティーブランドでの知見を活かしたビューティーアイテム、キャラクターの世界観を深く理解し、その魅力を最大限に引き出したホームグッズも用意。
それから、サンリオキャラクターズをモチーフにしたクッキー缶や季節ごとのコラボレーションアイテムや限定品を取り揃えるフードアイテムも並ぶ。
加えて2月以降には、お笑い芸人の渡辺直美をオープニングアンバサダーに起用したスペシャルクリエイティブも公開される。
なお、サンリオハウスは今後5年間で順次店舗を拡大予定。さらに、マッシュグループとサンリオは、「gelato pique」をはじめとした既存ブランドのほか、両社と想いを同じくするアーティストやブランドとのコラボレーションも検討していくという。
