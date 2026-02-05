¡Ö¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¡×¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÊÝÅÄ¡õÌð¸ýà2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ·ãÊÑá¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¡Ö´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÃ¯¤«¡×¡Ö´é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡ÖÃ¯¤ÈÃ¯¡©¡×Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ËËÜ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥È
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÊÝÅÄ·½¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿Ìð¸ý¿¿Î¤¤È¤Î»Ñ¤¬¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÌð¸ý¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¥Ï¥â¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿♡¡ØMemoryÀÄ½Õ¤Î¸÷¡ÙÌð¸ý¤È¤Î¥Ï¥â¥ê¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤♡2·î7Æü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ê¤¡♡♡²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖMemoryÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×(1999Ç¯)¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤òÈäÏª¡£
¡¡Æ°²è¤Ï2·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊÝÅÄ·½¡¦Ìð¸ý¿¿Î¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#²Ã¹©¥«¥á¥é¤Î»äÃ£¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿ #¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í #ÊÝÅÄ·½¤¬¸åÆ£¿¿´õ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë #Ìð¸ý¤¬¤Þ¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤â #Ìð¸ý¤ÎTikTok¤â¸«¤Æ¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¹©¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²Ã¹©¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î´é¤Ë¡Ö´é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ã¹©¤·¤¹¤®¤ÆÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ã¹©À¨¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ2´ü¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Þ¡×¡Ö´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÃ¯¤«¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¯¤ÈÃ¯¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊÝÅÄ¤Ï¡Ö²Ã¹©¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉ¾È½°¤¤¤È¤Ï ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♡¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹ ¼¡»£¤ë»þ¤Ï²Ã¹©Ìµ¤·¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£