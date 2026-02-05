ÅÚÉ¶²¼¤Ç¥¥¹¡Ä¸µ¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¡Ö¸É×¿Í¡×¤ËµÓ¸÷¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¡×¡ÖÎÉ¤¤±üÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¡¼¤ä¡×
¶â¿§¤ÎÂÓ¡¢Çò¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¿ÆÊý¤Ë¥¥¹¤ò¡Ä
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤ÎºÊ¡¢¥É¥ë¥¸¥Ï¥ó¥É¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î31Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾È¥ÎÉÙ»Î°úÂà °ËÀª¥ößÀ½±Ì¾ ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¤Ë¶â¿§¤ÎÂÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Çò¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¡£ÃÇÈ±¼°¸å¤ËÅÚÉ¶²¼¤Ç¿ÆÊý¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËË¤ËÏ«¤¤¤Î¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¤Ê±üÍÍ¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¤Ç¶ÃØ³¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤Ã¤Æ³§¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤ÆåºÎï¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎµÕ¶»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¸É×¿Í¡×¡Ö¿ÆÊý¤ÏÎÉ¤¤±üÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢Âç»ö¤Ë¤·¡¼¤ä¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Ï2018Ç¯¤Ë¡¢¸µ°°Å·Ë²¤Î½¾Ëå¤È·ëº§¤·¡¢22Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£