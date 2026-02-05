¡Ö¶öÁ³¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤¬Á¬Åò¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤¿àÀµÂÎ¤ò°Å¼¨¤¹¤ëáÊª¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀäÂÐ¿È¥Ð¥ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÈ¿¶¶½¡°ìÏº¤¬ÅÁ¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Á¬Åò¤Î¼õÉÕ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡£¿ôÉÃ»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ë¥ä¤Ã¤È¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¸°¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Ê¡£¶öÁ³¤À¤è¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅº¤¨¤Æ¡Ö139¡×¤ÈÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÎÐ¿§¤Î¸°¤Î¼Ì¿¿¤òX¤Ç¸ø³«¡£¡¡¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤ËÁ±Ë¡»û°Ëºî(¤¼¤ó¤Ý¤¦¤¸¡¦¤¤¤µ¤¯)Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¿¶¶¤Ë¡Ö139(¥¤¥µ¥¯)¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¸°¤ò°ÕÌ£¿¼¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÅÏ¤¹¼õÉÕ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤µ¤¯¤Ë139ÈÖ¡Ä¶öÁ³¤Ë¤·¤Æ¤Ï½ÐÍè¤¹¤®¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óÊ¬¤«¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤·¤«¤âÎÐ¿§¡×¡ÖÀäÂÐ¿È¥Ð¥ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¹¤°¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤½¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¯¥Î°ì¤«¤â¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£