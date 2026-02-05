倉科カナ『ゴチ』新制服姿で意気込み 反響相次ぐ「かわいすぎ」「お似合いです！」
俳優の倉科カナが5日、自身のインスタグラムを更新。同日放送日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：00〜後9：00）内「ゴチになります！27」での“新制服”をアップした。
【動画】似合いすぎ！倉科カナ『ゴチ』新制服姿で意気込み
1月15日放送回で新メンバー加入が発表された倉科。第2戦となる5日放送回では、制服姿で登場する。倉科は、濃紺のブレザー＆プリーツスカート、爽やかなブルーのシャツ、クラシカルなレジメンタルタイという制服姿で挑む。
倉科は「本日「ぐるぐるナインティナイン」2時間スペシャル19時からオンエアー。今回から一生懸命考えた制服にて本格参戦ですっ！！よろしくお願いします」と動画とともに呼びかけた。
ファンからは「かわいすぎます」「お似合いすぎです！」「制服姿がかわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
