»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÈÌÑÁÛ³è·à¡É¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¡¡Ä¹Ç¯Î¯¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡×¤¹¤Ù¤ÆÊü½Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤ëÌÑÁÛ³è·à¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î567¡Ù¤¬¡¢4Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¡£¥²¥Í¥×¥í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î567¡Ù
¡¡»³Î¤¤¬Ç¾Æâ¤ÇÉÁ¤¯À¤³¦¤ò3D¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥é¥¤¥Ö¡ÖÌÑÁÛ³è·à¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î1024¡Ù¡¢22Ç¯¤Î¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î81¡Ù¡¢24Ç¯¤Î¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î3333¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥â¥Î¥í¡¼¥°¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤Î¡Ö±é½Ð¡×¤È¤¤¤¦ËâË¡¤Ç¡¢¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»³Î¤Ê±¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡Ö¹¬¤»¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¿ÍÀ¸¤ËÌÂÁö¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¦¤¬¡Ä¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÈà¤Î±¿Ì¿¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡»³Î¤¤¬»öÁ°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÌÑÁÛ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÌÑÁÛ¤Î·Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÑÁÛ³è·à¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¡£¾×·â¤ÎËë³«¤±¤«¤é¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï»³Î¤Àá¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÎÁÔÂç¤Ê¿ÍÀ¸¤ò±é¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»þÀÞ¶´¤Þ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î¶È¡¢¼Ò²ñ»ö¾Ý¡¢·ÝÇ½¥Í¥¿¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡¢»³Î¤ÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¸ì¤ê¤ÏÄË²÷¤Ç¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèËá¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¤Ò¤È¤µ¤¸¤ÎÆÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾»³Î¤Î¼ÂÀ¡×¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£°ìÂÎ¡¢»³Î¤¤Î¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¡ÊÌÑÁÛ¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢Ä¹Ç¯Î¯¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö»³Î¤¤Î¤Ò¤È¤êÃý¤ê¡×¡¢¡ÖÌÑÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¡×¡¢¡ÖÊª¸ì¤òºÌ¤ëÉñÂæ±é½Ð¡×¡£¤½¤ÎÇ®¤ËÃ¯¤â¤¬°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¹½À®¤ä¡¢´¶¾ð¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö»³Î¤¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î¹ª¤ß¤µ¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´é¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤ëÌÑÁÛ³è·à¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î567¡Ù¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢MC¤È¤·¤Æ¤Î»³Î¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
