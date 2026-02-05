人気声優多数出演、岩崎う大書き下ろしコメディ朗読劇CONTELLING「おとといの話」再演決定 置鮎龍太郎、緑川光らが初出演
コメディ朗読劇CONTELLING『おとといの話〜2026春〜』が3月28日、29日に東京・よみうり大手町ホールにて上演されることが発表された。2025年3月に上演された岩崎う大(かもめんたる)による書き下ろし作品「おとといの話」の再演となる。
“笑いのプロ”が手がけた本格コントを、実力と人気を兼ね備えた“声の芝居のプロ”である声優が演じるという化学反応が見どころとなる本公演。なお、「CONTELLING（コンテリング）」は、「コント」と「ストーリーテリング」をかけ合わせた造語となっている。
物語は渋滞に巻き込まれた車の中から始まる。登場人物は、過去にもんじゃ焼き屋で働いていた元バイト仲間の5人。なかなか進まない車中で、彼らは退屈しのぎに「おとといの話」を始める。父親から急に明かされた“出生の秘密”の話や、職場の活性化のために生まれた“社内アイドル”の話、“親切を仇で返すことがライフワークの男”に出会ってしまった話など、それぞれの身に起きた「おとといの話」をオムニバス形式で披露する。
キャストとして3月28日公演は、西山宏太朗、森久保祥太郎、鈴村健一に加え、CONTELLINGシリーズ初出演となる、逢坂良太、大橋彩香が出演。
3月29日公演は、名塚佳織、森久保祥太郎に加え、置鮎龍太郎、土岐隼一、緑川光が初出演となる。
チケットのオフィシャル最速先行(抽選)はきょう5日午後6時より開始。
また、4月25日には大阪公演も決定。キャストなどの詳細は後日発表される。
＜岩崎う大(かもめんたる)コメント＞
なんと！個人的にも大好きだった朗読劇「おとといの話」が帰ってきます！もっといろんな人に観てほしいし、もう一度観たい方にも観せてあげられたらと思っていたので、とてもうれしいです。初演とは大幅にキャストは変わりますが、その変化をプラスにするためにいろいろと頑張ります！きっと最高の舞台になるでしょう。森久保さんと西山さんは前回も出ていただいたので頼りにさせていただきます！
