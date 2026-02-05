「楽天キャンプ」（５日、金武）

メジャー通算４４勝の新外国人ホセ・ウレーニャ投手（３４）＝前エンゼルス＝がチームに合流。入団会見を行った。「“ホセ”と呼んでくれ」とアピール。「先発なので長く登板数を重ねられるように頑張っていきたい。毎年チャレンジしている、シーズン１００奪三振を狙いたい」と抱負を語った。

初日となったこの日は別メニュー調整。アップは他の選手を真似しながら一生懸命行い、全体練習中は自慢のドレッドヘアをなびかせながら精力的に何本も走り込んだ。

日本球界への順応に意欲を見せる。ボールの違いに関しては「ＭＬＢのボールに比べて小さいなっていう感覚があるので、これからどういうふうにそのボールが動くかとか、勉強しながらやっていきたい」。日本人打者に対しては「コンタクトがいいであったり、三振を取りづらい印象。ゴロを打たせて、とか、どんなふうに抑えるかはこれから学んでいきたい」と話した。

この日は「いくつか覚えてきた」という日本語として。「おはよう」、「ありがとう」、「お元気ですか」、「元気です」の４つを披露。「もっと勉強しなくては」と話し、日本食にも「チャレンジしたい。ラーメン、ご飯、鶏肉などはおいしかった」と明かす。日本の文化にも積極的に溶け込む思いだ。