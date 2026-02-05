勝地涼、連ドラ初主演も…特別な思いは「あまりない」理由 予想外の回答から見えた“肩書きよりも重要視するもの”
●俳優として現場で大切にしていること「セリフに関してはあまり妥協したくない」
民放連続ドラマ初主演。その肩書きだけを見れば、大きな節目に思えるが、勝地涼は意外なほど淡々としている。
読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『身代金は誘拐です』(毎週木曜23:59〜24:54)で演じるのは、誘拐事件に巻き込まれていく一人の父親。複雑に入り組んだ物語の中で、勝地が大切にしているのは、役を作り込むことではなく「余白」を残すことだという。
「嘘を言いたくない」と語る彼の言葉からは、シリアスでもコメディでも変わらない、俳優としての一貫した姿勢が感じられた。
勝地涼 撮影：泉山美代子
○『身代金は誘拐です』の展開を予告
8年前に刑事を辞め、現在は防犯セキュリティ会社に勤務する鷲尾武尊(勝地涼)は、妻の美羽(瀧本美織)、娘の優香(畠桜子)、詩音(泉谷星奈)と共に、幸せな日常を送っていた。しかし、ある日、次女の詩音が8歳の誕生日を迎えた矢先、行方不明に。慌てて帰宅した武尊に、美羽が警察へ通報することを提案したそのとき、一本の電話が鳴る。
「娘さんを誘拐しました。もし警察に言った場合、娘さんを殺します」
その直後、犯人から拘束された詩音の画像が送られてくる。取り乱す武尊と美羽の元に次々と送られてくる犯人の指示。そして犯人から、娘を返してほしければ48時間以内に別の子どもを誘拐しろという要求を突きつけられる。犯人の要求に従い、指定の子どもを誘拐した武尊と美羽。不安と罪悪感にかられるなか、その子どもが姿を消すというまさかの事態に発展する。
『身代金は誘拐です』場面カット (C)ytv
さまざまな事情が入り組んだ複雑な物語。武尊を演じる勝地自身も、最初は話の展開に整理がつかなかったというが、全貌が見えた今は自信を持って、こう予告する。
「ずっと、犯人の指示通りに来てるじゃないですか。ただ、物語がだんだん進んでいくと、今度は自分たちも違う動きをしようとするんです。ずっと従ってるわけにもいかないから。毎話、チャレンジというか。回ごとに、これはこういう回だね、というのが分かるような展開になってると思います」
「5、6話からは裏をかくわけじゃないけど……向き合い方が変わっていく。今は動揺しているけど、武尊自身の8年前の事件も関与してるかもしれないということで、自分との戦いになる部分もあったりします」
○俳優としての信念「嘘が嫌いなんですよ、僕は」
犯人は誰なのか。その目的は何なのか。ノンストップ考察ミステリーでありながら、「家族の話でもある」と勝地は言う。
「詩音が戻ってきたらそれでいいわけでもないという展開になっています。美羽との関係性。家族とは何なのか。そういうものが見えてくるんじゃないかと。点ではなくて、線。この事件が起きてることには理由があるわけで。そういうことがちゃんと描けたらなと思います」
物語が複雑。それはすなわち、登場人物を演じる俳優たちの役づくりにも影響があるのでは? そう尋ねると、勝地は「うーん」と考え込み、今回の撮影現場で自分がどのように役と向き合っているかを振り返った。
「台本に書かれていることが、実際に現場に行ってみて、どういうリアクションになるかというのはすごく難しくて。そこを大切にしていますね。ドラマ的にもっとこうやったほうがいいという部分があったりもすると思うけど、でも実際はこうじゃないだろうなっていう。そこは丁寧にやろうと思っていて、ちょっと時間をかけて撮らせてもらっています」
「やっぱり、いくらリアルを求めても、リアルではないわけじゃないですか。自分の身に起こっていることじゃないから、想像でしかなくて。想像で台本を読んでいても、現場の雰囲気だったり、それこそ瀧本さんのセリフの言い方一つでも全部変わってくる」
そう記憶を整理し終え、先ほどの問いへの答えを導き出してくれた。
「だから、余白は残すようにしていて、役をこういうふうにしようという作り方はあまりしてないです。どちらかというと、こういうセリフは言えないかもしれない、というような相談を現場でなるべくするようにしてます」
こういうセリフは言えないかもしれない――。そこには俳優としての信念がある。
「熱い部分は武尊と似ていて。やっぱり僕は現場の人たちと、俳優と、それこそ子役に対しても、ちゃんとぶつかりたい。ぶつかると言っても衝突するということじゃなくて、人間としてグッと近づかないといけないと思っています。大人同士でいうと、ちゃんと言いたいことは言う。嘘が嫌いなんですよ、僕は」
「嘘を言いたくないから、セリフに関してはあまり妥協したくない。塩梅ではあるんですけど、それは大事にしています。ドラマだから当然、ドラマティックに書かれているところもあって、ご都合主義になってしまうこともあるんですよ。物語の流れを作らないといけないので」
「でも、僕たち俳優はそのセリフを具現化しないといけないんですよね。その時に、人が発する言葉として無理が生じていないか。それは僕たち俳優が言うべきことだと思っているので、遠慮はあまりしたくない。熱く向き合いたいと思っています」
●民放連続ドラマ初主演は「ありがたいことなんですけど…」
○コメディとシリアスに違いを感じないワケ
勝地は映像作品へコンスタントに出演する一方で、舞台でも存在感を放っている。2025年は『ビートルジュース』(演出：福田雄一)と『私を探さないで』(作・演出：岩松了)に出演した。映像と舞台の両方で活躍する彼が感じるそれぞれの面白さとは。
「舞台は1カ月稽古して演じるので、同じセリフを何回も言って、どういうふうに変わってくるのかという深掘りができる面白さもあるし、その作品に対しての完成度で言ったら高いと思います。でも、それは本当にいい演出があって、役者とのコミュニケーションができた場合なんですよね。やっぱり1カ月いくら稽古したって、何回同じことをやったって、完成していかないものもある。完成することが正解ではなかったりもするんですけど」
「映像はもっと瞬発力が必要で、そこで生まれたものだったりとか、本当に揺さぶられるような心の動きを現場で感じ取らないといけなくて。だから、すごく楽しいです。舞台も毎回新鮮にはやってるけど、やっぱりある程度はルールがあって。ドラマももちろんルールはあるけど、新鮮なうちに撮ってもらえるから、そういう面白さがある。どちらも素敵で素晴らしいし、楽しいことだなと思います」
『身代金は誘拐です』で演じる武尊は「めずらしいシリアスサスペンス勝地」だと勝地本人も言うように、連続テレビ小説『あまちゃん』(NHK)で演じた“前髪クネ男”をはじめ、勝地涼といえばコメディという印象を抱く人は多いだろう。一方で、映画『亡国のイージス』(05)で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、キャリア初期はシリアスな作品で評価を積み重ねてきた。
コメディとシリアス。勝地自身の中では向き合い方に違いはあるのだろうか。
「難しいですけど……素直に言うと、コメディのほうが好きですね(笑)。10代の頃はシリアスな作品をやってきて、宮藤官九郎さんや古田新太さんたちと出会って、コメディが増えていった。僕はコメディで育ったわけじゃないけど、楽しいのはコメディです。なぜなら、コメディは楽しいものですから(笑)」
「でも結局、人間を演じるということは変わらなくて。コメディはふざけてるわけじゃなくて、人間のおかしみとか、人間の面白さを出してるんですよね。ただ単に明るくテンションを高くしてるんじゃなくて、こういう人間が実際にいるから面白いっていう。そこに説得力がないと笑わせられない。気持ちの持ちようは違うのかなと思いますが、僕はコメディもシリアスも同じことをやってるつもりなので、あまり違いは感じていません」
○民放連続ドラマ初主演への思いは?
14歳でデビューしてから25年にわたり様々な作品に出演してきたが、民放連続ドラマで主演を務めるのは今回が初めてだ。特別な思いがあるにちがいない。そう尋ねると、勝地は「そうですよね」とうなずいたあと、「それがあまりないんです(笑)」と、こちらが予想していたような答えではないことを申し訳なさそうにしながら、主演を務めることがどのような位置付けかを説明した。
「主役を務めさせていただけるのは当然ありがたいことです。ありがたいことなんですけど、どちらかというと僕は、普段やらない主役をやるというチャレンジのほうに意味を感じています」
「この先ずっと連ドラの主役をやっていきたいという気持ちはあまりなくて。でも、主役を経験せずに、それを言うのは違う。小さい劇場でずっとやってる人が大きい劇場のことを言えないし、大きい劇場でだけしかやってない人は小さい劇場のことを何も言えないのと一緒で、主演をやらないと主演の景色は見えないわけです」
「主役を経験してる先輩や同年代の人たちと話していても、いくら経験談を聞いても、主役の気持ちは絶対に分からない。なので、その主役にチャレンジできるということがうれしいです」
連続ドラマの主演俳優。はたから見れば、大きなステータスに映る肩書きだ。けれど、勝地涼にとって、それは誇示するための称号ではない。自分自身の俳優人生を、ほんの少し豊かにしてくれる経験にすぎない。肩書きよりも、役や言葉に誠実であること。まっすぐに人と向き合おうとするからこそ、彼が演じるキャラクターには説得力があるのだろう。
■プロフィール
勝地涼
1986年8月20日生まれ。東京都出身。2000年にドラマ『千晶、もう一度笑って』(TBS系)でデビュー。以降、数々の作品に出演し、2005年には映画『亡国のイージス』で第29回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年の主な出演作は、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』(24)、『新解釈・幕末伝』(25)、舞台『ビートルジュース』(25)、M&Oplaysプロデュース『私を探さないで』(25)など。
