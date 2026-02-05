川上洋平 [Alexandros] × SennaRin、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌「ENDROLL」Music Video公開！
2026年1月30日(金)より公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌「ENDROLL」のMusic Videoが公開された。
本楽曲「ENDROLL」はロックバンド[Alexandros]のフロントマンとして国内外で活躍する川上洋平と、特徴的な低音のハスキーボイスを武器に注目を集めるシンガー・SennaRinによるデュエットソング。作曲・編曲は、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の音楽を手がける澤野弘之、作詞はSennaRin(作詞家表記:SENNARIN)が担当。川上洋平によるエモーショナルかつ繊細な表現に、SennaRinの透明感と力強さを併せ持つ歌声が重なり、『キルケーの魔女』に描かれる表現や登場人物たちの葛藤や選択を深く映し出す一曲に仕上がっている。
今回公開されたMusic Videoでは楽曲の世界観と作品のテーマ性が融合した映像表現となっており、映画本編とはまた異なる角度から「ENDROLL」の魅力を体感できる内容となっている。
是非、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』とあわせて、本日発売のCONCEPT EP「LOSTandFOUND」に収録されている挿入歌「CIRCE」「ENDROLL」をはじめとする楽曲の数々にも注目してほしい。
●リリース情報
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』CONCEPT EP
SennaRin「LOSTandFOUND」
発売中
購入はこちら
https://sennarin.lnk.to/lostandfound_PKG
配信リンクはこちら
https://sennarin.lnk.to/LOSTandFOUND
【通常盤（CD）】
品番：VVCL 2843
価格：￥2,200（税込）
※『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』描きおろしイラスト仕様
＜CD＞
01. CIRCE
02. LAST
03. DELUSION
04. ENDROLL by 川上洋平 [Alexandros]×SennaRin
05. LOSTandFOUND
06. BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) by 澤野弘之 feat. SennaRin [bonus track]
07. ENDROLL -HaThA-
CD購入特典の詳細はこちら
https://www.sennarin.com/news/archive/?580483
●ライブ情報
SennaRin ONE MAN LIVE -LOST AND FOUND-
2026年3月15日（日）
会場：恵比寿ザ・ガーデンルーム（The Garden Room）
バンドメンバー：伊藤ハルトシ(Gt.)、田辺トシノ(B.)、藤崎誠人(Dr.)
料金：スタンディング ￥6,600（税込）
チケット一般発売中（先着）
購入はこちらから
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/sennarin-t/
ローソンチケット
https://l-tike.com/sennarin/
イープラス
https://eplus.jp/sennarin/
●作品情報
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
全国ロードショー中
＜あらすじ＞
U.C.0105、シャアの反乱から12年――。
圧政を強いる地球連邦政府に対し政府高官の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。
そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。
不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。
彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。
連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。
そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。
© 創通・サンライズ
関連リンク
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイト
https://gundam-official.com/hathaway/
SennaRinオフィシャルサイト
https://www.sennarin.com/
[Alexandros]オフィシャルサイト
https://alexandros.jp/