きょうの最高気温

きょう5日の最高気温は平年より3～4度高く、3月並みが多い中、与論は夏日目前の24.3度まで上がって、平年より5度も高い4月下旬並みの気温まで上がっています。

は画像で掲載しています。

きょうの気圧予想配置

5日の暖かさは、南の海上にある高気圧から暖かい空気が送り込まれたからです。

さらに南のフィリピンの南東で、きのう4日夜、台風2号が発生。台風2号はこの後、フィリピンを横断し、あさって7日には熱帯低気圧に変わる見込みです。この台風の影響はないでしょう。

あさっての予想天気図

あさって7日になると、今度は西高東低の冬型に変わって一転して寒気が流れ込んできます。

きょうの寒気の予想

春の空気に覆われていましたが、寒気に入れ替わり、8日（日）には上空およそ1500メートルで氷点下9度以下の強い寒気が入ってくる予想です。

週間予報

あす6日まで3月並みの陽気ですが、7日（土）は雨が雪に変わる所があって、8日（日）の薩摩・大隅地方には雪の予報が発表されています。

大雪と雨の予想

7日（土）未明から朝にかけて、雨で県北部では雪に変わる所があり、午後になると、雨や雪は小康状態になりそうです。

8日（日）は朝から昼前にかけて、薩摩地方を中心に雪が降りそうです。雪の降り方に注意をし、山間部や峠道を車で通る予定の方はチェーンの準備をしておきましょう。

7日（土）の大雪と雨の予想シミュレーション8日（日）の大雪と雨の予想シミュレーション8日（日）の予想気温

伊佐市大口やさつま町柏原で、氷点下6度が予想され、牧之原や溝辺では氷点下5度が予想されています。

強い寒気が入ってくるため、あす6日（金）の最低気温の方が8日（日）の最高気温よりも高く予想されています。

・