南海電気鉄道株式会社は５日、株式会社エフエム大阪が主催する飲酒運転撲滅プロジェクト「ＳＤＤ〜ＳＴＯＰ！ ＤＲＵＮＫ ＤＲＩＶＩＮＧ ＰＲＯＪＥＣＴ」にパートナーとして参画することを発表した。

運輸業を中核とする企業として、グループ経営方針に「安全・安心の徹底」を掲げる南海電鉄は、社内でも飲酒運転に対して厳格な姿勢で取り組んでいる。「ＳＤＤ ＰＲＯＪＥＣＴ」が掲げる啓発メッセージ「飲酒運転のない安全な未来社会実現」に共感し、「ＳＤＤ ＰＲＯＪＥＣＴ」のパートナーとして、南海電鉄の駅構内および電車内にて「飲酒運転撲滅」を呼びかけるコラボレーション施策を実施する。

・駅構内放送（９日〜３月３１日）

「ＬＩＶＥ ＳＤＤ ２０２６」に出演する全９組のアーティストによる飲酒運転撲滅の啓発メッセージを南海電鉄各駅で放送。

▼難波駅、新今宮駅、天下茶屋駅＝ゆず

▼住吉大社駅、堺駅、羽衣駅、泉大津駅、岸和田駅、貝塚駅＝ＴＲＦ、アンジュルム

▼泉佐野駅、尾崎駅、みさき公園駅、和歌山大学前駅、和歌山市駅＝渡辺美里、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ

▼住吉東駅、堺東駅、三国ヶ丘駅、中百舌鳥駅、初芝駅、北野田駅、金剛駅＝ＳＴＡＲＤＵＳＴ ＲＥＶＵＥ、超ときめき［ハート］宣伝部

▼千代田駅、河内長野駅、三日市町駅、林間田園都市駅、橋本駅、極楽橋駅、高野山駅＝ゴスペラーズ、ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ

・オンリーワントレイン「ＳＤＤ号」運行

「ＬＩＶＥ ＳＤＤ ２０２６」ポスターでジャックした特別列車を運行。

・ポスター掲示、デジタルサイネージ放映

南海電鉄各駅・車両内で「ＬＩＶＥ ＳＤＤ ２０２６」ポスター掲示およびデジタルサイネージで啓発映像を放映。

・特別イベント

１４日に大阪城ホールで開催される「ＬＩＶＥ ＳＤＤ ２０２６」当日には、ダンス＆ボーカルユニットＴＲＦのＤＪ ＫＯＯを難波駅の１日駅長に任命する。