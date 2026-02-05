【リビーニョ（イタリア）４日＝宮下 京香】ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）のスノーボード女子ビッグエア（予選＝日本時間９日未明、決勝＝同１０日未明）で、２２年北京五輪銅メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がスノーボード日本女子初の五輪金メダルに挑む。４日は会場で公式練習に臨み、「自分の技を出し切って金メダルを取りたい」と力強く誓った。３大会連続の岩渕麗楽（れいら、２４）＝バートン＝、深田茉莉（１８）＝ヤマゼン＝ら強力布陣で、日本女子初の表彰台独占も狙いに行く。

絶好調のエースが勢いをそのままぶつける。雪の調整で３時間にも及んだ公式練習で最後の１本まで滑り込んだ村瀬は、充実の笑みだ。２度目の五輪へ「いい練習ができた。気持ち的には絶好調。技を出し切って金メダルを取って日本に帰りたい」。スノーボードの日本女子初の五輪制覇、２大会連続メダルを誓った。

五輪イヤーに入り、ギアが上がっている。昨年１２月の今季Ｗ杯開幕から２戦は６位にとどまったが、年明けのＷ杯から冬季Ｘゲームまで２勝を含む全４戦で表彰台に上がった。Ｘゲーム・ビッグエア（ＢＡ）では世界初の超大技「バックサイド（ＢＳ）トリプルコーク（ＴＣ）１６２０（斜め軸３回転、横４回転半）」に成功し、圧巻のＶ。「自分に重圧をかけていたが、表彰台に乗れるようになって、気分も上がっていった」と好調で勝負の地に入った。

この日は８日（日本時間９日）の予選、９日（同１０日）の本番と同じナイター練習。雪が降り続き雪面が柔らかくなって助走速度は出にくい。通常より小さいキッカー（ジャンプ台）と感じる選手が多く、高回転技には難しい状況。それでも後方に転んでも「余裕！」とサムアップ。果敢にフロントサイド（つま先側に回転）の技で自身最高難度の横４回転技にトライし、感触を確かめ「小さいキッカーで試せたのは大きい。自信がついた」。条件が合えば「飛距離を出せたらシックス（ＢＳ・ＴＣ１６２０）も」と切り札を五輪初披露するプランも掲げた。

北京五輪では、冬季五輪の日本女子最年少１７歳で銅メダル。大舞台の反響も肌で感じ「五輪は人生」と大事にしてきた。コロナ禍で閉鎖的な開催だった前回とは違い、今大会は観客も入る。「すごい楽しみ」と村瀬。日本女子初の表彰台独占も狙える強力布陣。エースが攻めの姿勢で引っ張る。