荻野由佳、免許更新で撮れたて写真公開 「幸薄そうな感じになったwww」と自虐
元NGT48の荻野由佳（26）が5日、自身のインスタグラムを更新し、免許更新時に撮影したばかりの免許証写真を公開した。
【写真】5枚目…免許更新で撮れたて写真を公開した荻野由佳
荻野は「免許更新（ペーパードライバー）へ、行きました」と報告し、「春までにもう一度運転講習受けて運転したいなーー」「脱ペーパードライバーになりたい！」と、今後への意欲を明かした。
投稿では、最後に掲載した免許証写真についても言及。「カバンを母に預けてしまいリップを塗れず 幸薄そうな感じになったwww」と自虐気味につづり、「撮る時並んでる人に見られながら恥ずかしくて 少しにやけそうになってしまったww」と、撮影時の心境を振り返った。
