今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、８日投開票の衆院選を控えて積極的には上値を追いにくいだろう。予想レンジは１ドル＝１５６円７０銭～１５７円５０銭。



ベッセント米財務長官は４日、下院金融サービス委員会の公聴会で「強いドル政策を常に支持している」と改めて表明した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされるケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名され、米金利の先高観が根強いこともあってドルが買われやすくなっている。



ただ、８日に衆院選の投開票を控えて次第に模様眺めムードが強まりそう。高市早苗首相の積極財政への警戒感が依然としてあるものの、５日の日本経済新聞電子版は「衆院選の論戦で高市早苗首相（自民党総裁）が消費税減税に関する発信を控えている」と報じており、市場では消費税減税が見送られる可能性が意識されつつある様子。５日の日本時間夕にドル円相場が１５７円台に上昇し、日本の通貨当局による円買い介入への思惑が高まりやすいことも重荷となそうだ。



なお、日本時間今晩に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会が開かれるほか、イングランド銀行（英中央銀行）が政策金利を発表。また、米国では前週分の新規失業保険申請件数が公表され、クックＦＲＢ理事の講演が予定されている。



