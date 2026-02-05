東京証券取引所が５日に発表した１月第４週（１月２６～３０日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１５９８億９０７４万円と４週連続の買い越しとなった。前週は１９２１億６１４２万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は７７８８億円の売り越し。現物・先物の合計では６１８９億円と２週連続で売り越した。前週は５５７５億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は８３４８億５４４８万円と２週連続の買い越し。信託銀行は２８９８億８４２０万円と４週連続で売り越した。事業法人は３１９０億１８６４万円と１８週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで５２４円（１．０％）下落している。



出所：MINKABU PRESS