アーセナルのスペイン代表MF、望まれるマドリー加入の声にきっぱり！「絶対にない、まったくありえない」
アーセナルのマルティン・スビメンディが、“レアル・マドリー行き”について本音を明かした。スペイン大手紙『Mundo Deportivo』が伝えている。
昨夏にレアル・ソシエダからアーセナルに移籍したスペイン人MFは、加入１年目から定位置を確保しており、ここまでの公式戦33試合に出場するなど主力として活躍。プレミアリーグで現在首位、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでは首位通過を決めるなど、好調を維持するチームの原動力となっている。
同紙によると、そんなスビメンディは、現在、司令塔不在が指摘されているマドリーの獲得候補として、メディアの間で頻繁に名前が挙がっているのだという。
しかし、本人は母国のサッカー番組『エル・ラルゲロ』に出演した際、司会者から「実は最近、君の話で持ちきりなんだよ。多くの人がマドリーに必要なのはスビメンディのような選手だと考えている。３日に１回は君の名が出るんだ」と話題を振られると、次のように語っている。
「どうかな、そうは思わないよ。実際、マドリーには十分に活躍できる選手がいるから、（移籍は）絶対にない、まったくありえない」
移籍実現の可能性は現段階では低そうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
昨夏にレアル・ソシエダからアーセナルに移籍したスペイン人MFは、加入１年目から定位置を確保しており、ここまでの公式戦33試合に出場するなど主力として活躍。プレミアリーグで現在首位、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでは首位通過を決めるなど、好調を維持するチームの原動力となっている。
しかし、本人は母国のサッカー番組『エル・ラルゲロ』に出演した際、司会者から「実は最近、君の話で持ちきりなんだよ。多くの人がマドリーに必要なのはスビメンディのような選手だと考えている。３日に１回は君の名が出るんだ」と話題を振られると、次のように語っている。
「どうかな、そうは思わないよ。実際、マドリーには十分に活躍できる選手がいるから、（移籍は）絶対にない、まったくありえない」
移籍実現の可能性は現段階では低そうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！