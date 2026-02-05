明治の「食い逃げ知事」騒動、令和の選挙に通じる“情報戦”に背筋が凍る〈ばけばけ第89回〉
江藤知事が食い逃げ？
第89回のキラーワードは「食い逃げ知事」。
松野家の朝、玄関が「気味が悪い」ほどきれいだった理由は、江藤知事（佐野史郎）が食い逃げしたという新聞記事が出て、市民が一斉に県知事の家に押しかけていたのだ。
トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）がそろりそろりと玄関アプローチ（この時代こういう用語はたぶんない）に出てみると、外に様子を見にいっていた司之介（岡部たかし）が血相を変えて戻ってきた。知事の家がものすごいことになっていると。
食い逃げって県知事、なんてことを……。
錦織が県知事の元に行くと、誤報だった。
そんなことするわけないと心外な顔をしている江藤。
代金を秘書が払い忘れただけだった。秘書に代金を渡して支払いを頼み、先に店を出たら、その支払いが忘れられていた。
こんなたわいないうっかりミスを知事の政敵が耳にして、梶谷（岩崎う大）に記事を書かせた。
政治は情報戦。ちょっとでも弱みを見せたらつけ込まれ、このように「食い逃げ知事」というレッテルを貼られる。背中を見せたら斬られる厳しい世界だ。
ちょうど現実社会では、選挙を目前に控え、政治家の一挙一動がいつにも増して注目されている。うっかりしたことが言えない、できないから神経を使うだろう。
「食い逃げ知事など誰も言っちょらん」
「言っちょります」
「食い逃げ知事」は梶谷の盛った言葉かと思ったら、実際、民衆が口にしていた。でもすばらしくキャッチーなネーミング。それによって市民もますますヒートアップしてしまったのだろう。
「食い逃げ知事」に「ラシャメンおトキ」とどちらもキャッチーだから、祭り化してしまう。