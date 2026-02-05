Creepy Nutsアルバム『LEGION』リリース1周年を記念して、同作のアナログ盤の発売が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Creepy Nutsがアルバム『LEGION』のリリース1周年を記念して、3月12日に、同作のアナログ盤を完全生産限定でリリースすることが決定した。

■キャリアの重要なターニングポイントとなったアルバム『LEGION』

『LEGION』は、Creepy Nutsがこれまで培ってきた日本語ラップの技術とポップスとしての強度を高次元で融合させ、国内外にその存在を強く印象づけた作品。リリース以降もロングスパンで聴かれ続け、キャリアにおける重要なターニングポイントとして評価されてきた。

全世界で9億回以上再生されストリーミングヒットとなった、TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニングテーマ「Bling-Bang-Bang-Born」や、TVアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマとしてBillboard JAPAN「Global Japan Songs Excl. Japan」年間1位、Spotifyの「海外で最も聴かれた日本の楽曲」1位を獲得し、世界で最も聴かれた日本の楽曲として選出された「オトノケ」、ドラマ『不適切にもほどがある！』主題歌の「二度寝」などの代表曲に加え、映画『アンダーニンジャ』主題歌「doppelganger」（「a」は、ウムラウト付きが正式表記）の他、新曲、既発曲を含め全15曲が収録されており、そうした国境を越えた評価の広がりと並走する形で『LEGION』はヒップホップリスナーからも高い支持を獲得。

今回のアナログ盤は、そうした作品性をより立体的に体感できるフォーマットとして制作され、ジャケットアートワークもアナログサイズで再構築。作品世界を視覚的にも堪能できる仕様となる。

なお、Creepy Nutsは先日「オトノケ」が「Bling-Bang-Bang-Born」に続き、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受ける快挙を達成。日本人としては“史上初”の日本語詞で2曲のゴールド認定という偉業達成となった。

そして、4月にはアメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Festival 2026』に出演し、自身初の北米ワンマンツアーを敢行。活動のステージを拡張し続けるCreepy Nutsの現在地を刻み込んだアルバム『LEGION』は、1周年という節目を迎え、アナログというあらたな形で再びリスナーの手元に届けられる。

■リリース情報

2026.03.12 ON SALE

ANALOG『LEGION』

