「日経225ミニ」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限9008枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9008枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9008( 9008)
楽天証券 12575( 8951)
ソシエテジェネラル証券 7257( 7257)
バークレイズ証券 4824( 4824)
SBI証券 6290( 2484)
三菱UFJeスマート 1188( 926)
フィリップ証券 597( 597)
松井証券 475( 475)
日産証券 284( 284)
マネックス証券 182( 182)
ドイツ証券 97( 97)
インタラクティブ証券 44( 44)
岩井コスモ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 254230( 254230)
ソシエテジェネラル証券 101023( 101023)
バークレイズ証券 56161( 56161)
SBI証券 116771( 50593)
楽天証券 64342( 34546)
松井証券 33033( 33033)
サスケハナ・ホンコン 18762( 18762)
日産証券 10264( 10264)
三菱UFJeスマート 18045( 10247)
JPモルガン証券 8746( 8746)
インタラクティブ証券 6130( 6130)
マネックス証券 5759( 5759)
ゴールドマン証券 5275( 5251)
ビーオブエー証券 4001( 4001)
フィリップ証券 2556( 2556)
みずほ証券 2531( 2531)
ドイツ証券 1576( 1576)
モルガンMUFG証券 795( 787)
大和証券 786( 786)
東海東京証券 459( 459)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 136( 136)
フィリップ証券 84( 84)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
三菱UFJeスマート 29( 21)
松井証券 15( 15)
SBI証券 26( 14)
楽天証券 17( 7)
マネックス証券 7( 7)
ドイツ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース