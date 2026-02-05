「日経225ミニ」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万4624枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4624枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14624( 11594)
ソシエテジェネラル証券 8765( 8765)
バークレイズ証券 5737( 5737)
楽天証券 5287( 2605)
JPモルガン証券 1500( 1500)
SBI証券 4864( 1466)
松井証券 455( 455)
マネックス証券 396( 396)
三菱UFJeスマート 550( 258)
フィリップ証券 248( 248)
インタラクティブ証券 134( 134)
シティグループ証券 3110( 110)
日産証券 92( 92)
SMBC日興証券 90( 90)
ドイツ証券 67( 37)
岩井コスモ証券 20( 20)
立花証券 14( 14)
豊証券 10( 10)
ゴールドマン証券 7( 7)
共和証券 6( 6)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 206564( 206561)
ソシエテジェネラル証券 123395( 123392)
バークレイズ証券 64628( 64628)
SBI証券 80140( 42592)
松井証券 29541( 29541)
サスケハナ・ホンコン 27882( 27882)
楽天証券 44224( 20770)
日産証券 17076( 17076)
JPモルガン証券 12569( 12569)
BNPパリバ証券 10426( 10426)
三菱UFJeスマート 16100( 8296)
モルガンMUFG証券 6389( 6389)
ビーオブエー証券 5709( 5709)
ゴールドマン証券 5645( 5603)
マネックス証券 5440( 5440)
みずほ証券 4447( 4403)
広田証券 3395( 3395)
SMBC日興証券 2130( 2086)
フィリップ証券 1836( 1836)
野村証券 1915( 1749)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 48( 48)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 31( 21)
フィリップ証券 20( 20)
松井証券 11( 11)
マネックス証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 18( 6)
楽天証券 14( 6)
ドイツ証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース