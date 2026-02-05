「TOPIX先物」手口情報（5日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万1767枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万1767枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11767( 11767)
ABNクリアリン証券 11687( 11687)
バークレイズ証券 7344( 7344)
ゴールドマン証券 2306( 2270)
ビーオブエー証券 2139( 2139)
HSBC証券 2103( 2103)
JPモルガン証券 2025( 2025)
サスケハナ・ホンコン 1246( 1246)
モルガンMUFG証券 1229( 1229)
BNPパリバ証券 435( 435)
インタラクティブ証券 361( 361)
日産証券 348( 348)
シティグループ証券 304( 304)
UBS証券 282( 282)
ドイツ証券 219( 219)
SBI証券 191( 155)
野村証券 133( 133)
松井証券 117( 117)
三菱UFJeスマート 88( 86)
フィリップ証券 76( 76)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 10( 10)
日産証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース