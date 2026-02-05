「日経225先物」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万380枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万380枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20380( 17976)
ソシエテジェネラル証券 12497( 12012)
バークレイズ証券 6751( 6390)
サスケハナ・ホンコン 3674( 3674)
モルガンMUFG証券 3174( 3136)
JPモルガン証券 3764( 2649)
日産証券 2141( 1944)
ゴールドマン証券 3076( 1709)
SBI証券 1845( 1113)
野村証券 2481( 956)
ビーオブエー証券 1022( 713)
BNPパリバ証券 1449( 626)
みずほ証券 1027( 606)
松井証券 555( 555)
ドイツ証券 457( 457)
楽天証券 860( 454)
フィリップ証券 375( 375)
三菱UFJeスマート 410( 358)
UBS証券 871( 356)
SMBC日興証券 338( 292)
シティグループ証券 1440( 0)
HSBC証券 344( 0)
三菱UFJ証券 177( 0)
大和証券 108( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 256( 156)
ABNクリアリン証券 546( 46)
SBI証券 57( 45)
バークレイズ証券 68( 22)
日産証券 16( 16)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 16( 14)
ドイツ証券 11( 11)
フィリップ証券 8( 8)
楽天証券 21( 7)
マネックス証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
野村証券 46( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース