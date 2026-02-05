北海道の雄大なフィールドには、世界を変えるようなアイデアや資源が数多く眠っています。そんな北海道を舞台に、世界中からスタートアップや投資家が集結する一大イベントが開催されるのをご存知でしょうか？ その名も、『SHAKE H（シェイク・エイチ）』。

今回は、2026年2月22日（日）から5日間にわたり開催されるこのイベントについて、主催であるSTARTUP HOKKAIDO実行委員会の方にお話を伺いました。

Q.「SHAKE H」とは、どのようなイベントなのでしょうか？

『SHAKE H』は、Hokkaidoから世界を奮わすグローバルスタートアップカンファレンスです。

北海道には、イノベーションを起こし、人々の感情や体を奮い立たせる場所、気候、人材、そして文化などの“震源・熱源”となる可能性が数多くあります。たとえ今は小さな熱であっても、ここを世界へ飛び出すための発射台とし、社会に新たな価値を生み出したい。そんな思いから、北海道庁赤れんが庁舎や道内各地を会場に開催を決定しました。

Q.5日間の開催期間中、どのようなプログラムが予定されていますか？2026年2月22日（日）17:30～20:00・ニセコ蒸留所にて開催画像：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

初日の2月22日（日）と翌23日（月）は、ニセコエリアを中心とした交流から始まります。投資家と近い距離で話せる『VIP Kickoff』や、

2026年2月22日（日） 20:30～22:30・Kobitoにて開催画像：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

形式にとらわれない『Innovation Night』、

2026年2月23日（月） 18:00～21:00・ニセコ町内にて開催画像：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

そしてヨーロッパで人気の観客参加型ピッチイベント『Super connectors』などを予定しています。

2026年2月24日（火） 13:00～16:30・赤れんが庁舎にて開催画像：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

後半の2月24日（火）からは、札幌のリニューアルした赤れんが庁舎『HOUSE.H』などが舞台となります。 自治体と連携した実証実験の成果発表『Local Innovation Challenge Hokkaido 2025 DEMODAY』や

2026年2月24日（火） 17:00～19:00・赤れんが庁舎「HOUSE.H」にて開催画像：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

リニューアルした赤れんが庁舎『HOUSE.H』1階レストランで『WELCOME PARTY』が開催されます。

2026年2月25日（水） 10:00～17:00・赤れんが庁舎内の4会場にて開催画像：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

2月25日（水）からは、パネルディスカッションや商談会を行う『SHAKE H カンファレンス』など、多彩なコンテンツを用意しています。

Q.特に注目すべきプログラムはありますか？2026年2月26日（木） 10:00～17:00・HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGEにて開催画像：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

最終日の2月26日（木）に行われる『HFX DemoDay』はぜひ注目していただきたいです。

これは『Hokkaido F Village X（HFX）』という、世界中のスタートアップと企業・自治体が事業共創に挑むプロジェクトの発表の場です。今回は世界29カ国から310社もの応募があり、その中から選ばれた日本1社・海外10社の計11社が登壇します。

モビリティやサステナビリティ、ウェルビーイングなど、多様な領域で北海道の地域課題解決や新しい連携の成果を発表します。

Q.最後に、北海道ライカーズの読者へメッセージをお願いします。

私たちは、この場所を“スタートアップが成長し、世界と繋がっていく場所”にしたいと考えています。

そのためには、スタートアップ企業だけでなく、投資家、学生、事業会社、行政機関など、あらゆるジャンルの人が混ざり合い、思いをぶつけ合うことが大切です。イベントの主役はもちろんスタートアップの皆さんですが、参加される一人ひとりが「主役は自分だ！」という思いを持って参加していただくことで、より良い場所になると信じています。

イベント詳細

SHAKE H（シェイク・エイチ）

開催期間：2026年2月22日（日）～2月26日（木）

開催場所：札幌・北海道庁赤れんが庁舎ほか道内各地

内容：パネルディスカッション／ワークショップ／ピッチバトル／ネットワーキング／ブース出展／連携イベント等

参加対象： スタートアップ企業、投資家、支援団体、学生、事業会社、行政機関など

使用言語： 日英併用

目的： 海外企業・投資家との関係構築、道内スタートアップ企業の事業拡大および連携

主催：STARTUP HOKKAIDO実行委員会



文／北海道Likers編集部 写真提供／STARTUP HOKKAIDO実行委員会

※この記事は公開時点の情報です。最新の情報は『STARTUP HOKKAIDO実行委員会』へお問い合わせください。