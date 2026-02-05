松任谷正隆、トヨタ・ホンダのSUV“スポーツモデル”を乗り比べ
音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）が、きょう5日に放送される。今回は、ホンダ『ヴェゼルRS』とトヨタ『カローラクロスGRスポーツ』を取り上げる。
【写真】これはカッコイイ！トヨタ『カローラ クロス』GR SPORT内外装全部みせ
今やエンジン車もBEVも、SUVが世のスタンダードとなり、必然的にどのモデルにも他社とはちがった個性が求められるようになった。デザインやパワーユニットといったクルマとしての基本的な要素はもちろん、走りが楽しめるようなスポーツグレードの用意も大いに求められるところ。幸い日本のメーカーは、モータースポーツを通じて世界に浸透したスポーツブランドを持つ。GR、ニスモ、STI、ラリーアート、新たにHRCも発表されたばかり。
一方で、そこは背の高いSUVのスタンスゆえに、従来の2BOXコンパクトに用意されたホットハッチが追求するような究極のパフォーマンスではなく、普段使いも含めての、バランスの良さが期待される。
今回番組で紹介する2台も、タイプRではなくRS、GRではなくGRスポーツと、いずれもスパルタンなモデルではなく、気持ちよく走ることに注力した仕立てが本分。ホンダとトヨタ、それぞれの“さじ加減”を松任谷が試乗し、評していく。
【写真】これはカッコイイ！トヨタ『カローラ クロス』GR SPORT内外装全部みせ
今やエンジン車もBEVも、SUVが世のスタンダードとなり、必然的にどのモデルにも他社とはちがった個性が求められるようになった。デザインやパワーユニットといったクルマとしての基本的な要素はもちろん、走りが楽しめるようなスポーツグレードの用意も大いに求められるところ。幸い日本のメーカーは、モータースポーツを通じて世界に浸透したスポーツブランドを持つ。GR、ニスモ、STI、ラリーアート、新たにHRCも発表されたばかり。
今回番組で紹介する2台も、タイプRではなくRS、GRではなくGRスポーツと、いずれもスパルタンなモデルではなく、気持ちよく走ることに注力した仕立てが本分。ホンダとトヨタ、それぞれの“さじ加減”を松任谷が試乗し、評していく。