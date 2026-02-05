『彼女、お借りします』第5期映像初公開で熱烈キス？ OPテーマは雨宮天、EDテーマはなきごとが担当
テレビアニメ『彼女、お借りします』第5期の映像初公開となるティザービジュアルが公開された。あわせて、オープニングテーマを雨宮天、エンディングテーマをなきごとが担当することが発表された。
【画像】これは“した”か…頬を真っ赤に染めたかわいすぎる水原千鶴
PVは、和也の「その時の俺は想像もしてなかったんだ。俺の嘘だらけのレンカノライフは、終わりを告げることを」というモノローグから始まる。ハワイアンズ編の完結を知らせるテロップが表示されると、シリアスな雰囲気の麻美、瑠夏、千鶴のシーンが展開されていく。映像の最後には、和也と千鶴がキスをしているように見えるシーンが差し込まれ、第5期の物語がますます気になるPVに仕上がっている。
オープニングテーマは、本作で水原千鶴を演じる雨宮による楽曲「ノンシナリオ・エチュード」。雨宮自身が作詞作曲も手がけた1曲となっている。エンディングテーマは、言葉にできない感情や生きづらさを巧みな言葉選びとポップなサウンドで届けるライブバンド、なきごとによる楽曲「204号室」。それぞれのアーティストからコメントも到着した。
本作は、宮島礼吏氏による同名漫画が原作。都内在住のダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也が、「レンタル彼女」（レンカノ）の超絶美女・水原千鶴に恋をしてしまう物語。彼女は同じ大学に通う地味な子で、ほかの人に正体がバレるわけにはいかない千鶴と恋心を抑えられない和也が、時に怒られ、助け合いながら、家族や友達、元カノも巻き込んでいく“レンタル”ラブコメディー。
累計発行部数は1500万部を突破しており、アニメ第1期が2020年、第2期が22年、第3期が23年、第4期が25年に放送され、22年には実写ドラマ化された。
■オープニングテーマ「ノンシナリオ・エチュード」：雨宮天コメント
自分で作詞作曲した曲の初めてのタイアップ作品が『彼女、お借りします』で、とてもうれしいです!!明るい曲に、かのかりを繰り返し読みながら書いた歌詞を乗せたので、OPも楽しみにしてくださるとうれしいです！
■エンディングテーマ「204号室」：なきごとコメント
誰かを守りたいという気持ちは、とても尊いものだと思います。“守る”というと、泣かせたくない、傷付いてほしくない、というのは想像しやすいですが、笑っていてほしいと思うことも守りたいという気持ちなのかなと思っています。守りたいということは、最大の愛情なのかも、と気付かせてくれた作品です。新シーズンの放送、楽しみにしています！
