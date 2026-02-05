Stray Kidsリノ、日本初ソロカバー “踊る宝石”が輝き放つ
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのリノが、27日発売の『NYLON JAPAN』4月号（カエルム）のダブルカバーを飾る。リノにとって、日本初のソロカバーとなる。
【別カット】アンニュイな表情も魅力的！Stray Kidsリノ
世界を熱狂させるリノは、今号のテーマ「The Shape of Beauty」を体現する顔として登場。ダブルカバーに加え、中面26ページの大特集という圧倒的ボリュームで降臨する。
中面は、パリのスタイリッシュなハイジュエラー、ブシュロンのアイコンコレクション“キャトル”の象徴的なリングをミニサイズに再解釈した新作リングを大胆にまとい、力強さと繊細さが共鳴するカバーストーリーを展開。リノの中に息づく4つの魅力をドラマティックなビジュアルシーンで描き出す。ブシュロンの輝きに呼応し、“踊る宝石”が美の象徴へと昇華される瞬間をとらえる。
さらに、リノの哲学に触れるロングインタビューに加え、永久保存級の両面ミニフォトカードも収録する。
