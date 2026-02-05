インド映画『バーフバリ』プラバース、『anan』バックカバーに登場 屈強な肉体から放たれる“ワイルド”色気
世界的ヒットを記録したインド映画「バーフバリ」シリーズの主演で、インド映画界をけん引するスーパースター・プラバースが、10日発売の女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）バックカバーに登場する。
【画像】うっとり…！インド映画『バーフバリ 王の凱旋』名シーン
同号の特集は「惹かれる気持ち。」。そのバックカバーと後ろ読み企画に登場する。
「バーフバリ」シリーズでの勇壮な王の姿をはじめ、数々のアクション大作に出演するプラバース。今回、昨年の『バーフバリ エピック4K』公開記念来日時の多忙なスケジュールの合間を縫って、『anan』が独占撮り下ろしを実施した。
バックカバーは、プラバースが大きな花束を手に、静かに佇んでいるカット。屈強な肉体から放たれるワイルドな色気と、相反するような優しく穏やかな眼差しはまさに“恋人距離”。まるでプラバースと待ち合わせをしているかのような、甘く贅沢な気分に浸れる一枚となった。
また後ろ読み企画4ページでは、スターのオーラはそのままに、凛々しい姿から撮影中にふとこぼれた愛らしい笑顔まで、プラバースの多彩な表情を余すところなく掲載。その底知れない人間的魅力と、スターとしての圧倒的な引力に迫る。インタビューでは、今なお世界中で愛され続ける「バーフバリ」シリーズ撮影当時の貴重なエピソードや、作品にかける並々ならぬ意気込みについても言及。さらに、彼が俳優という仕事に対してどのような想いで向き合っているのか、その真摯な胸の内を語った。
なお、写真は通常版（表紙：中島健人）とスペシャルエディション（表紙：銀魂）共通となるが、スペシャルエディションのみ、バックカバーに特殊加工を施した豪華仕様となる。光を受けて輝きを増す“王”の姿は、まさに家宝級の仕上がりとなっている。
