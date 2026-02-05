浜田雅功、“8年ぶりの再会”中田翔と2ショット 場所は大阪駅前ビル
元プロ野球選手の中田翔が、7日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】中田翔の豪快な提案に思わずツッコむ浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は、昨シーズン限りで現役を引退した中田。日本ハム、巨人、中日を渡り歩き、日本代表でも活躍したスラッガーだ。
オープニング場所の大阪駅前ビルに呼び出された浜田は、「寒い！」と文句を言いながらも相方の顔をのぞき込み、「翔！まじか！でっかい兄ちゃん立ってんなと思った！」と驚く。2人の再会は8年ぶりだという。浜田は「（引退）お疲れ様」と18年間のプロ野球人生を労いつつ、「こういうロケもやるん？」と珍しがる。
海外旅行がしたいという中田を迎えた今回は、「誕生から56年！グルメ・エンタメ全部ある！大阪の定番スポット“駅ビル”で世界一周旅行〜！」と題し、海外旅行気分を味わいたい中田のために、番組が“大阪駅前ビル”で世界一周旅行を用意する。
【動画】中田翔の豪快な提案に思わずツッコむ浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は、昨シーズン限りで現役を引退した中田。日本ハム、巨人、中日を渡り歩き、日本代表でも活躍したスラッガーだ。
オープニング場所の大阪駅前ビルに呼び出された浜田は、「寒い！」と文句を言いながらも相方の顔をのぞき込み、「翔！まじか！でっかい兄ちゃん立ってんなと思った！」と驚く。2人の再会は8年ぶりだという。浜田は「（引退）お疲れ様」と18年間のプロ野球人生を労いつつ、「こういうロケもやるん？」と珍しがる。
海外旅行がしたいという中田を迎えた今回は、「誕生から56年！グルメ・エンタメ全部ある！大阪の定番スポット“駅ビル”で世界一周旅行〜！」と題し、海外旅行気分を味わいたい中田のために、番組が“大阪駅前ビル”で世界一周旅行を用意する。