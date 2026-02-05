『地獄先生ぬ〜べ〜』助けを求める克也にぬ〜べ〜は…麒麟役は大場真人 第19話あらすじ＆場面カット解禁
テレビ朝日系アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』（毎週水曜 後11：45）第19話が11日に放送される。このほど、あらすじ＆先行場面カットが公開された。作中に登場する麒麟役は大場真人が担当する。
【画像】めちゃつよそう…大場真人演じる神獣・麒麟の場面カット
第19話『神獣・麒麟』では、愛美にもらったお守りを片手に、最近見つけた釣りの穴場へ向かう克也。しかし子犬を助けるために奥の禁足地に踏み入ってしまう。
そこは神獣・麒麟が憩う聖域だった。思わぬ事故から麒麟を怒らせてしまった克也だが、助けを求めたぬ〜べ〜はいつもと違う厳しい表情。妖怪ならぬ神獣を相手に、決死のぬ〜べ〜に勝機はあるのか。
本作は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
