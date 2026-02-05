ムロツヨシ、生誕50周年で“小冊子”数量限定販売 ワイルドな雰囲気をまとう写真も公開【コメント全文】
俳優のムロツヨシが、生誕50周年小冊子『20260123』（ワニブックス）を数量限定で販売することが決定した。
【写真】ワイルドな雰囲気まとい…ムロツヨシ生誕50周年小冊子のショット解禁
1月23日に50歳を迎えたムロツヨシが、元旦と誕生日当日に突如都内に現れ披露された壁画（OVER ALLs制作）企画に続き、“さようなら／はじめまして”の小冊子『20260123』の数量限定販売を発表。Amazonとワニブックススペシャルエディションの2サイト限定で予約を受け付ける。
50歳の誕生日当日に撮影された「最初で最後」のムロを、完全独占で撮り下ろし。雄々しくワイルドな雰囲気をまとい、鋭い視線を向ける姿など、かつてないポートレートが収められており、ムロの次なるステージを予感させる内容となっている。さらに、本冊子でのみ読むことができる完全独占ロングインタビューも掲載。突然のX閉鎖、フォロワー314万人以上を誇るインスタグラム投稿の全削除、2026年元旦と1月23日に行われたOVER ALLs×ムロツヨシによるライブペイント、そして、なぜ今20ページの小冊子なのか。50歳を機にムロツヨシが一計を案じた出来事の裏側から現在の本音まで、他では決して語られない言葉の数々を収録している。
そのほか、ムロツヨシが綴るメッセージや、「ある日のOVER ALLs×ムロツヨシ壁画」ショットなども掲載。本冊子は数量限定販売のため、売り切れ次第終了となる。さらに、ワニブックススペシャルエディションで購入した人の中から抽選で123名には【ムロツヨシ直筆サイン入り】小冊子『20260123』が届けられる。
■ムロツヨシ
50になる日に宣材写真を撮ろうと、壁画にもなろうと思うんです。一緒に何かできませんか？そんな急なる質問に、初めて連載を任せてくれたワニブックスの船田さんは言ってくれました。
「いいですね！ 小冊子つくりましょう」
小冊子？「小冊子です」
小冊子？「小冊子。写真集でなく小冊子を、お祝いにつくりましょう」
前例無き小冊子。誰も真似することはないだろうけども、なんだか50に小冊子なんてのは、なんだか良い。思いつきに思いつきで答えてくれた、船田さん、その他全てのスタッフさんに感謝して、約束を守った。
その約束とは、「絶対に照れないでください」
やるならばやろうと。
そんな照れ無き小冊子。
値段これでいいのか？ 小冊子。
みんなの想いが入った小冊子。
皆さま、50になった日の私がここにいます。
■書誌情報
ムロツヨシ生誕50周年小冊子
『20260123』
定価：1100円
仕様：B5 変形・カラー4色・20ページ
撮影：宮脇進
発行：ワニブックス
★数量限定販売
【Amazon】2026年2月6日（金）0時より予約開始
【ワニブックススペシャルエディション】2026年2月5日（木）18 時より予約開始
2026年3月下旬より順次発送予定
