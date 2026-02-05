【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】こんにちは。PR部員の石Dです。

先日「脳が喜ぶ」収録現場に立ち会いました。

ABCテレビが月曜深夜に放つ新番組「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」（2月9日深夜0時10分スタート）の初回収録です。そこには深夜番組の枠に収まりきらない知的興奮と爆笑が渦巻いていました！

番組のテーマは、AIやテクノロジーの波に押され、文字通り“絶滅の危機”に瀕している伝統職人たち。そんな職人たちに密着したVTRからお題が出されるクイズ番組です。MCを務めるのは、南海キャンディーズの山里亮太さんとバカリズムさん。その布陣を聞いただけでもワクワクしますよね。

初回放送のアシスタントには櫻坂46の武元唯衣さん。バカリズムさんとともにクイズに挑戦するのはオダウエダの植田紫帆さんとカナメストーンの山口誠さん。

収録現場で圧倒されたのは、クイズに挑む皆さんの思考回路の鋭さ。フリップ回答スタイルで進むなか、バカリズムさんが魅せる鋭い角度の回答には、現場スタッフも顎が外れそうなほど爆笑。山里さんもワードセンスと安定感抜群の回しで、「脳が喜ぶ」感覚を覚えました！

収録後の取材でも、山里さんとバカリズムさんの関係性もなんとも微笑ましく。愛のあるイジりも飛び出していました。

伝統職人の重みを学びつつ、高密度の掛け合いも堪能できる全4回。バカリズムさん曰く「麦茶だと思って飲んだらめんつゆだった、そんな感覚になる」番組。リアルタイムでも見逃し配信でもお楽しみください！

▼筆者プロフィール

石D…一昨年中途入社したPR部員。クイズ番組の収録を初めて経験し、出演者の皆さんの頭の回転の速さに衝撃を受けました。