ロンドン（CNN）英イングランドの牧歌的な野原の片隅、青々とした緑の草と陽光を浴びて芽吹く黄色いキンポウゲの下で、考古学者たちは恐ろしい発見をした。

現場の土を入念に調べてみたところ、約1200年前に掘られた穴が見つかった。穴は人骨で満たされていた。一部は完全な形で残り、一部はばらばらになったこれらの人骨には、恐ろしい暴力による死の痕跡が刻まれていた。

「あらゆる形の恐るべき対人暴力が繰り広げられているのが分かる」と、英ケンブリッジ大学の考古学者。オスカー・アルドレッド氏は述べた。同氏は昨年の春から夏にかけて、ケンブリッジから約4.8キロ離れたワンドルベリー・カントリーパークでの発掘調査を指揮した。

アルドレッド氏はCNNの取材に答え、当該の穴について、8世紀か9世紀に行われた戦闘もしくは処刑の痕跡の可能性があると仮説を立てたが、現時点でどちらなのかは判然としないとした。

遺体のうち1体はうつ伏せで埋葬されていた。アルドレッド氏によればこれは「大変な侮蔑の兆候」であり、腕と脚が縛られていた可能性もあるという。

別の1体はほぼ間違いなく斬首されていた。脊椎（せきつい）の第1椎骨（ついこつ）が切断され、下顎(したあご）には大きな切断痕があった。残っているのが下腿（かたい）骨、足、膝頭（ひざがしら）だけの遺体もあった。そして彼らは同じ穴に、一緒に埋葬されていた。キリスト教の慣習では、処刑されたとしても通常は別々に埋葬されていたため、これは当時としては異例のことだったとアルドレッド氏は述べた。

遺体の近くで遺物は見つからなかったと、アルドレッド氏は付け加えた。これは「人々が所持品を剥奪（はくだつ）されて埋葬された」ことを示唆する。

こうしたすべての要素は「処刑が行われたという確かな証拠」を示しているとアルドレッド氏は述べた。ただ4体の遺体ともう1体の脚の上に、さらに6つの頭蓋骨（ずがいこつ）が置かれていたことから、「単純な処刑ではない」ことが考えられるという。

このような遺跡の発見は、考古学者たちが中世初期イングランドの文化と社会に関する知見をより深めるのに寄与する。当時のイングランドは複数の王国に分裂していたが、オッファのような統治者が統一に着手していた他、アルフレッド大王がバイキングの侵略と戦っていた。

考古学者たちは、遺体についてまだ多くのことを明らかにしたいと考えている。全ての遺体は男性とみられるが、さらなる骨の分析によってそれが確認できる他、彼らが近親者同士だったかどうかも裏付けられるだろう。

アルドレッド氏によると、研究チームは遺体の歯も分析したい考えだ。そこから食生活や出身地が明らかになるとみられる。重要なのは、これにより考古学者たちは遺体について、アングロサクソン人かバイキングなのかを特定できるようになるということだ。

さらなる分析を通じ、遺体の年代もより正確に測定できる。遺体が9世紀のものであれば、彼らはサクソン人とバイキングの戦闘に巻き込まれた公算が大きい。一方でバイキングの侵略以前の8世紀のものであれば、何らかの裁きの形式として殺された可能性が高いと、アルドレッド氏は指摘した。

しかし、すでにいくつかの驚くべき事実が明らかになっている。遺体のうち1体の頭蓋骨には大きな穴が開いており、大昔の穿頭術（せんとうじゅつ）を受けたことが示唆される。穿頭術は片頭痛や発作、精神疾患に効果があると考えられていた。ケンブリッジ大学が発表した声明によると、この人物は身長が6フィート5インチ（約195cm）あり、平均的な男性の身長が約5フィート6インチ（約167cm）だった当時としては異例の高身長だった。

ケンブリッジ大学考古学部ダックワース・コレクションの学芸員、トリッシュ・ビアーズ氏は声明の中で、「この人物は下垂体に腫瘍（しゅよう）があり、成長ホルモンが過剰に分泌されていた可能性がある」と述べている。

「脳にこのような異常があると頭蓋骨内の圧力が高まり、頭痛を引き起こしたと考えられる。穿頭術は、この頭痛を軽減しようとしたものだった可能性がある」（ビアーズ氏）

人骨は同大学の学部考古学課程の一環として行われた発掘調査の実習で発見された。これはワンドルベリー遺跡における5年間の調査の一環。鉄器時代の丘陵要塞（ようさい）を有し、2000年にわたり人が居住していたこの遺跡は、教育プログラムの拠点として人気が高い。