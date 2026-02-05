2月4日、フジテレビの入社3年目の原田葵アナウンサーが自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ2026オリンピックの取材のため、イタリアを訪れている様子を報告した。

今大会は史上初の2都市共催となっており、開会式はミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムをメイン会場におこなわれる。

《イタリアに着いて10日が経ちました。ミラノ、リビーニョ共に盛り上がっていて、3日後に迫るオリンピック開幕が今から楽しみです めざましテレビで毎朝、イタリアよりお伝えしていきますので ぜひお付き合いください。》と投稿。

ミラノのドゥオモ（大聖堂）をバックに微笑むオフショットや車窓を楽しむ自身のショットや雪だるまなどの写真を公開した。

コメント欄にはファンから

《ミラノオリンピックに行って、取材大変だけど頑張って》

《葵ちゃん、超可愛い 取材大変だけど体調など崩さないように頑張って》

《めざましテレビ見たよ 葵さんリポートがんばってね》

などと現地取材への声援があがっている。

原田アナは、アイドルグループ欅坂46に所属して芸能活動をしていた経歴を持ち、“元欅坂46” としてはフジテレビで初めてのアナウンサーとなる。

中高一貫の女子高を卒業して、法政大学社会学部メディア社会学科に進学。学業と芸能活動を両立させ、同グループの “インテリ女王” としても知られている。2022年にグループ卒業後はアナウンサーを志望し、2023年4月にフジテレビに入社した。

スポーツ紙記者が言う。

「原田アナは入社からわずか2カ月半の6月に『めざましテレビ』に起用されるなど、同局が “期待の星” として目をかけていたことがわかります。

また、同局で人気と実力でトップクラスだった藤本万梨乃アナが2025年12月末で退社することが発表されると、原田アナは藤本アナの後任として『めざましテレビ』の情報キャスター、『さんまのお笑い向上委員会』の進行役に抜擢されるなど、同局の『次期エース候補』と言われるまでに成長しました。

今回のミラノオリンピックへの派遣も局の大きな期待を背負っているといっていいでしょう」

現地では６日、日本時間では7日に開幕する冬季五輪。毎朝の『めざましテレビ』で、原田アナの現地リポートが楽しめそうだ。