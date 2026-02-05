ラップ界のレジェンド、スヌープ・ドッグが聖火リレーに参加

ミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式を迎える。すでに現地には世界的な超大物も到着。聖火リレーに参加した超有名ミュージシャンを、大会の公式Xも「待って……なんだってぇぇぇぇ？！」と驚きをもって紹介した。

開会式で会場にともされる聖火は現在最終のリレー中だ。ここで右手のトーチを高々と掲げてアピールしているのは、ラップ界のレジェンド、スヌープ・ドッグだ。インスタグラムのフォロワーが実に8846万人という世界的有名人は、2024年のパリ五輪でも米放送局「NBC」の特別特派員として会場に現れ、選手のインタビューもしていた。

夏冬2大会続けての現地入り、更に聖火ランナーという姿にはファンから「嘘だろ？！？！ 夢みたいだ……」「なんて素晴らしい時代だ」と驚きのコメントが寄せられている。

スヌープ・ドッグはフィギュアスケートの会場に登場し、なぜか整氷車に乗っているシーンもメディアにとらえられている。今大会でも自由な風を吹かせてくれそうだ。



（THE ANSWER編集部）