原日出子「パーティー用に買い過ぎた食材」活用した手料理2品披露「無駄にしないの素晴らしい」「家族への愛情伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の原日出子が、2月5日までに自身のInstagramを更新。買い過ぎた食材を活用した料理作りの様子を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「残り物も豪華」買いすぎた食材活用の“お店級”手料理
3日の投稿で、ホームパーティーの様子を公開していた原。この日の投稿では「朝からお料理」「パーティー用に買い過ぎた食材 無駄にしないようにせっせとお料理です」と記し、料理を作る様子を披露。ヘタと先端だけを切り落としたにんじんや皮のついたじゃがいも、さつまいも、りんご、豚のかたまり肉などの彩り豊かな材料をクッキングシートの上にのせ、ハーブを添えた写真を載せ、「先ずは材料入れてプレートにかけたらほったらかしのアップルポーク 簡単で美味しい」と紹介した。
また「茄子は煮浸しに」と皮目に切り込みを入れた茄子を煮汁で加熱する動画も載せ、「今日はボイトレに行って 帰ってきてからキッシュを焼く予定」「バランスの取れた手作り料理は家族の健康を守る身体の栄養」とつづっている。
この投稿は「無駄にしないの素晴らしい」「残り物も豪華」「家族への愛情伝わる」「栄養満点」「レシピ知りたい」「アップルポーク、レストランで出てきそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆原日出子「買い過ぎた食材」活用した手料理2品
◆原日出子の投稿に反響
